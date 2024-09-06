Очередной пожар на свалке близ Новороссийска обеспокоил горожан

06 сентября 2024, 20:34

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Третий по счету с июня пожар на мусорной свалке на горе Щелба привел к резкому запаху в прилегающих районах Новороссийска, рассказали жители. Экологи указали на опасность продуктов горения мусорных свалок для человека.

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон на горе Щелба. 14 июня они сообщили, что мусорная свалка горит четвертые сутки, и что тысячи жителей района Цемдолина задыхаются от едкого дыма. Также местные жители отметили, что чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона. В августе жители Новороссийска вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне на горе Щелба, они потребовали произвести замер вредных веществ в воздухе.

6 сентября утром, потушенная в конце августа свалка в Новороссийске на горе Щелба, загорелась в третий раз, рассказали местные жители из поселка Борисовка. "О том, что свалка загорелась мы узнали по запаху, который доносился в нашу сторону. Выглянули в окно и увидели пожар. Позвонили в службу 112, но там нам сообщили что на тушение пожара уже выехали несколько расчетов. Это было около 4-х часов утра", -рассказали корреспонденту супруги Марина и Валерий, проживающие рядом со свалкой.

По словам Марины пожар в августе тушили долго. "Мы просто задыхались. Закрывали окна и двери", - рассказывает женщина. По словам ее супруга Валерия, "спасало только то что целый день находились на работе, но времени, проведенного дома хватало чтобы «надышаться всей этой гадостью». Болела и кружилась голова, тошнило. И вот опять". Супруги рассказали, что они сами и их соседи задумываются о переезде в целях безопасности для здоровья, но люди не могут продать свои дома из-за дурной славы этих мест. "Никто не хочет жить в этом месте, рядом со свалкой и даже упавшие цены на жилье здесь никого не привлекают", - говорит Марина.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты", ближайшие дома поселка Борисова располагаются менее чем в ста метрах от мусорного полигона.

Представитель общественного контроля курорта и жительница поселка Дюрсо Жанна Мингелевич подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что пожар вновь возник на горе Щелба, но уже не в таком объеме, как в августе. Замеряли ли власти опасные вещества в воздухе после прошлого пожара, ей не известно.

"Загорелось рано утром, тушат до сих пор. Глава Новороссийска в соцсетях пишет, что все под контролем и принимаются все меры. Мы на это все надеемся", - говорит активистка Жанна Мингелевич.

Она полагает что очередной пожар возник из-за того что снова стали завозить мусор в больших объемах и пошла реакция от свозимых на свалку опасных веществ и оттого что ранее, когда тушили пожар то не все делалось по технологии с пересыпкой грунтов.

Член экологического совета Новороссийска, член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Татьяна Трибрат отметила что ей так же неизвестно о замерах загрязнения воздуха, но и так ясно без замеров, что почвы, воздух и вода находятся в зараженном состоянии. По ее словам, активисты давно бьют во все колокола, что свалку пора закрыть и рекультивировать. "Только сейчас нам удалось добиться понимания депутатов. Они приняли решение, чтобы свалку наконец закрыли и прекратили планы по ее дальнейшему расширению", - рассказала Татьяна Трибрат. Однако, она не знает какая будет реакция властей на это решение в конечном итоге, потому что весь край уже завален мусором и везти его некуда, а мусорная реформа провалена полностью.

"Сколько писем было отправлено прокурору и в Следком России Бастрыкину! Писали в Минприроды. Были разные комиссии. За это время переписок и комиссий свалка горела три раза и вот сегодня опять она горит. Один пожар у нас был на двух тысячах квадратных метров и тушили его больше двух недель. После этого мы сразу же написали от нашего экологического совета города, где я сопредседатель, письмо во все инстанции. Это письмо подписали 15 членов нашего экологического совета с просьбой не расширять свалку согласно новому генплану и закрыть ее с дальнейшей рекультивацией. Это письмо мы так же отправили нашим депутатам, чтобы они при голосовании по генплану отказались принимать пункт расширения. И депутаты удовлетворили наши просьбы. Комиссия по принятию генплана на основе предложений депутатов, обратилась к разработчикам генплана со своим решением, принятым буквально 4 сентября, не давать разрешения на расширение свалки", - подчеркнула она.

По ее словам, беспокоит новороссийцев и кладбище, которое решили приблизить к жилым домам. "Люди запротестовали. У нас проблема с застройкой высотными домами и проблема с водой. Из городка с тридцатитысячным населением Новороссийск стал полумиллионником и просто трещит по швам. Но стройки продолжаются, и они вступают в противоречие с экологией. Ради застройки вырубаются леса, уничтожаются зеленые зоны, растут кладбища и мусорная свалка. Чиновники ссылаются на то, что Конституционный суд якобы обязал их выдавать разрешение на застройку и не нарушать права застройщиков отказами. То есть замкнутый круг. Потом все эти новые застройки и планы на новые застройки на фоне дефицита питьевой воды", - рассказала Трибрат.

По ее словам, в основном город прирастает за счет приезжих из северных регионов. "Перенаселение создает перегруженность свалки на Шелбе в Новороссийске куда свозят мусор со всего не только Новороссийска, но и из всего региона и в частности, Геленджика, где свалку закрыли. Мы получаемся погребенными под своим же мусором и мусором близлежащего города, где такие же проблемы как у нас с перенаселением. У нас регоператор «ЭкоЮг». Со своими обязанностями они не справляются. Об этом говорят постоянно жители и экологи. Хотя стоит отметить, что депутаты повернулись к нам лицом и вынесли решение о недопущении расширения свалки", - рассказала о ситуации Трибрат.

Эколог Евгений Витишко считает проблему мусорных свалок и их горения острой в Краснодарском крае. "Пока не будет политической волей изменен подход к организации мусорного дела, то проблема борьбы с мусором в крае будет нерешаемой. Она исчезает в одном месте после народных волнений, как в Полтавской и возникает в других местах, вызывая аналогичные волнения. Нужен научный и цивилизованный подход к мусору и главная составляющая этого подхода — это переход на сортировку мусора и изготовление из него вторичного сырья, что даст возможность значительно уменьшить объемы", - пояснил он

Вопрос не решается, не только в Краснодарском крае, но и в Адыгее,где те же самые мусорные и экологические проблемы, рассказал эколог, директор Частного учреждения «Институт региональных биологических исследований» Валерий Бриних.

По его словам, горящие свалки образуют множество вредных веществ. "Горящие свалки образуют продукты горения — это вещества, образующиеся при сгорании различных материалов. В зависимости от состава сжигаемых веществ, продукты горения могут включать углекислый газ (CO₂) - относительно безвреден в малых количествах, но при высоких концентрациях может вызывать удушье; окись углерода (CO) - опасный ядовитый газ, который образуется при неполном сгорании и может вызвать отравление; сажу и твердые частицы, - могут раздражать дыхательные пути и легкие. Также образуются азотные оксиды (NOₓ) — вредные газы, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей и повреждение легочной ткани, сероводород (H₂S) и сернистый газ (SO₂)— токсичные газы с неприятным запахом, могут вызывать раздражение глаз и дыхательных путей", - сообщил эколога.

Самые опасные из продуктов горения на свалках - диоксины. "Это крайне токсичные вещества, вызывающие долгосрочные последствия для здоровья, включая рак. Диоксины выделяются при сжигании определенных пластиков и других материалов и являются крайне опасными для здоровья даже в малых дозах. Так как у нас горят свалки с несортированными отходами, то там находится вся таблица Менделеева, которая вступает во всевозможные контакты между собой. При пожарах эти вступившие во взаимодействие отходы на свалках могут выделять токсичные вещества, в том числе помимо диоксинов, - тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец. Они могут вызвать отравление и нарушить работу центральной нервной системы. К примеру Монооксид углерода (CO), может привести к острому отравлению, вызывает головные боли, тошноту, слабость, а при высоких концентрациях может быть смертельно опасен. И это не весь перечень", - констатировал эколог.

Регулярное вдыхание продуктов горения на свалках может привести к хроническим заболеваниям, включая заболевания легких. : хронический бронхит, эмфизему, астму, рак и поражения иммунной и нервной системы. Однократное вдыхание в высоких концентрациях может вызвать острые отравления: головокружение, тошноту, затрудненное дыхание, повреждение слизистых оболочек и дыхательных путей, подчеркнул он

Чтобы избежать отравления и вреда для здоровья он рекомендует ограничить воздействие с продуктами горения и по возможности избегать нахождения в зоне, где происходит горение, использовать специальные респираторы с фильтрами. Закрыть окна и двери в доме, чтобы минимизировать проникновение дыма. Включить вентиляцию с фильтрацией воздуха, если она доступна. Обратиться к врачам при первых признаках отравления: головная боль, головокружение, тошнота, затрудненное дыхание.

Согласно законодательству забота об экологическом здоровье граждан - это обязанность властей, куда гражданам и надо обращаться, с требованиями о создании условий для экологической безопасности населения, подчеркнул Бриних .

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