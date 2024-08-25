Пожар на мусорном полигоне на горе Щелба. Фото из телеграм-канала замглавы Новороссийска Александра Яменскова – https://t.me/yamenskov_aleksandr_ivanovich/888

25 августа 2024, 11:02

Пожар на мусорном полигоне создал проблемы жителям Новороссийска

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Жители Новороссийска пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне на горе Щелба, они потребовали произвести замер вредных веществ в воздухе. По данным властей, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС борются с огнем уже двое суток, полигон приостановил прием отходов.

Как информировал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон на горе Щелба. 14 июня они отметили, что мусорная свалка горит четвертые сутки, и что тысячи жителей района Цемдолина задыхаются от едкого дыма. Также местные жители отметили, что чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона.

На мусорном полигоне на горе Щелба произошел пожар. По данным главы Новороссийска Андрея Кравченко, угрозы от пожара для леса и жилого сектора нет. По словам местных жителей, в дымке Гузова гора, за ней виден столб дыма. Запах гари ощущается в Раевской. Пожар виден с главных улиц города, передало 24 августа сетевое издание "Новороссийский рабочий".

Новороссийцы задаются вопросами, когда специалисты проведут замеры вредных веществ в воздухе, так как опасаются, что их показатели могут зашкаливать, сообщил "Блокнот Новороссийск". Издание отметило, что при горении отходов в воздух попадают диоксины, тяжелые металлы, оксиды азота и серы, цианистый водород, фураны. И что некоторые из них могут выводиться из организма человека годами.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. К тушению пожара привлечено МЧС. Его сотрудники бульдозерами и самосвалами отсыпают с вершины насыпи грунт очагов возгорания. С нижней части насыпи пожарные тушат очаги возгорания при помощи лафетов, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Пожар на мусорном полигоне возник 23 августа, на полигоне приостановлен прием отходов, отметила "Кубань 24".

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Примечание:

"Жители Буйнакского района назвали нерешенной проблему горящей свалки", "Жители Сунжи пожаловались на едкий дым от горящей свалки", "Глава Росприроднадзора заявила о сложной ситуации со свалками в Ингушетии и на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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