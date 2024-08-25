Пожар на мусорном полигоне создал проблемы жителям Новороссийска

25 августа 2024, 11:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Новороссийска пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне на горе Щелба, они потребовали произвести замер вредных веществ в воздухе. По данным властей, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Сотрудники МЧС борются с огнем уже двое суток, полигон приостановил прием отходов.

Как информировал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон на горе Щелба. 14 июня они отметили, что мусорная свалка горит четвертые сутки, и что тысячи жителей района Цемдолина задыхаются от едкого дыма. Также местные жители отметили, что чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона.

На мусорном полигоне на горе Щелба произошел пожар. По данным главы Новороссийска Андрея Кравченко, угрозы от пожара для леса и жилого сектора нет. По словам местных жителей, в дымке Гузова гора, за ней виден столб дыма. Запах гари ощущается в Раевской. Пожар виден с главных улиц города, передало 24 августа сетевое издание "Новороссийский рабочий".

Новороссийцы задаются вопросами, когда специалисты проведут замеры вредных веществ в воздухе, так как опасаются, что их показатели могут зашкаливать, сообщил "Блокнот Новороссийск". Издание отметило, что при горении отходов в воздух попадают диоксины, тяжелые металлы, оксиды азота и серы, цианистый водород, фураны. И что некоторые из них могут выводиться из организма человека годами.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. К тушению пожара привлечено МЧС. Его сотрудники бульдозерами и самосвалами отсыпают с вершины насыпи грунт очагов возгорания. С нижней части насыпи пожарные тушат очаги возгорания при помощи лафетов, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Пожар на мусорном полигоне возник 23 августа, на полигоне приостановлен прием отходов, отметила "Кубань 24".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.