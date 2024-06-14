Жители Новороссийска пожаловались на дым от горящей свалки на горе Щелба

14 июня 2024, 04:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусорная свалка на горе Щелба под Новороссийском горит четвертые сутки, тысячи жителей района Цемдолина задыхаются от едкого дыма. Чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", жители села Борисовка под Новороссийском в октябре 2023 года обращались в аппарат президента России с просьбой прекратить работу расположенного поблизости мусорного полигона, на котором регулярно происходят пожары. Спустя месяц стало известно, что власти не только не планируют закрывать полигон, но и собираются расширить его.

По состоянию на 13 июня пожар на мусорной свалке продолжался третьи сутки, рассказали корреспонденту “Кавказского узла” жители района Цемдолина, чьи дома расположены в 300 метрах от полигона.

По словам жителей, летом прошлого года после аналогичного пожара местные активисты преградили дорогу мусоровозам. Полицейские, приехавшие на место акции по вызову работников полигона, впоследствии долго пытались установить участников и организаторов перекрытия дороги. Опасаясь репрессий, люди ограничивались только жалобами на свалку, однако никаких мер чиновники не предпринимали.

На очередной пожар, возникший 10 июня, чиновники отреагировали: они заявили, что горение ликвидировано и воздух в районе полигона чист. При этом на снимках от 13 июня, предоставленных “Кавказскому узлу” жителями Цемдолины, видно, что свалка продолжает гореть. По словам активистов, просивших не раскрывать их имена, мусоровозы продолжают свозить на свалку отходы, пока продолжается пожар.

Свалка на горе Щелба становится «визитной карточкой Новороссийска», ее видно из всех частей города, инициатор проекта "За чистый Новороссийск" Александр Мореходов. Он рассказал, что борется против свалки уже несколько лет, но с каждым годом она только растет.

По словам активиста, свалка существует с 2008 года. “То, что сейчас горит, - это так называемый «Новороссийский Полигон ТБО». Он расположен в урочище горы Щелба на земельных участках с кадастровыми номерами 23:47:0117002:1854 и 23:47:0117002:1855. Участки относятся к землям промышленности, предназначены для строительства полигона ТБО и мусоросортировочного комплекса. Владельцем Новороссийского экологического комплекса по обращению с ТКО является ООО "Терра-Н", зарегистрированное в Новороссийске”, пояснил он. Полигон, по словам активиста, является единственным узаконенным объектом размещения твердых бытовых отходов для всей Новороссийской зоны, которая включает, помимо Новороссийска, город-курорт Геленджик. Мощность объекта расчитана на 160 тысяч тонн мусора в год, но фактически в Новороссийской зоне образуется около 230 тысяч тонн отходов в год.

По данным Публичной кадастровой карты, фактические границы Новороссийского полигона ТКО находятся на расстоянии менее 500 метров от жилой (селитебной) зоны, где расположены дачные товарищества ”Голубые дали” и ”Щелба”. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ”Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”, Гл VII ст. 7.1.12 п.7 для мусороперерабатывающих объектов мощностью более 40 тысяч тонн в год определена санитарно-защитная зона в 1000 метров.

В момент создания полигона вокруг уже существовали несколько СНТ

«В этой зоне не допускается размещение жилой застройки, в том числе садоводческих товариществ. Администрация города при изменении категории земель не учла расположение полигона и не включила ограничения на продажу прилегающей к полигону земли под ИЖС и садоводство. В момент создания полигона вокруг уже существовали несколько СНТ», - утверждает Александр Мореходов.

Он подчеркнул, что права местных жителей были нарушены еще в момент создания свалки, а ее эксплуатация сопровождается целой серией нарушений природоохранного законодательства. Несмотря на многочисленные жалобы, чиновники разрешают расширять жилую частную застройку в районе полигона и строят в непосредственной близости от свалки строятся социальные муниципальные объекты - уже построен детский сад, в планах властей есть строительство поликлиники вблизи полигона.

Единственным возможным решением, по словам Мореходова, является закрытие мусорного полигона на Щелбе и его рекультивация, однако чиновники ни на местном, ни на краевом уровне не проявляли никакого интереса к предлагаемым активистами и предпринимателями инициативам.

Александр Мореходов отметил, что на свалке происходит внутреннее горение, которое не поддается тушению. У оператора полигона нет датчиков, которые фиксируют состояние воздуха, поэтому заявление властей, что воздух в Новороссийске соответствует допустимым нормам, безосновательно, подчеркнул он. Новороссийский депутат Александр Карпенко уже долгое время тщетно борется за установку датчиков загрязнения воздуха в городе, но встречает сопротивление со стороны муниципальных властей.

Житель Цемдолины Юрий Агачкин ведет борьбу со свалкой несколько лет, отправляя заявления чиновникам, но получает лишь отписки. «Несмотря на многочисленные обращения о закрытии свалки, гора мусора только растет», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Илья Стрелец, который живет в 300 метрах от свалки, подтвердил, что 13 июня свалка продолжала гореть, а черный дым над ней продолжает стелиться и попадает в жилую зону. «Когда ветер дует в нашу сторону, невозможно находиться ни снаружи, ни внутри. Дым и вонь от мусорной свалки, расплавленного пластика проникает во все щели. Мы наблюдали, как одна за другой ехали пожарные машины. Они пытались загасить пламя снаружи, но свалка, как мы понимаем, воспламеняется изнутри. На месте до сих пор работают пожарные», - рассказал мужчина корреспонденту “Кавказского узла” вечером 13 июня.

Дым и вонь от мусорной свалки, расплавленного пластика проникает во все щели

Ирина Забродина также живет в 300 метрах от свалки. Она отметила, что в районе Цемдолина, по официальным данным, живут более 20 тысяч человек. «У нас есть общий чат в соцсетях, где мы переписываемся и многие люди жалуются на недомогания, головные боли, которые начались после горения свалки», - рассказала она.

По словам Ирины, в 2023 году жители района обнаружили, что сточные воды мусорного полигона попадают в водоем. «Это засняли активисты, выложили в сеть. Были разбирательства, ведь это угроза попадания опасных отходов в грунтовые воды. Вроде они обещали все это убрать, но убрали или нет, вопрос остается без ответа. При этом известно из официальных источников, что «город отказывается закрывать свалку и обозначил ее функционирование до 2030 года», - сказала она.

Евгения Казакова, Наталья Шленцова, Нина Комисарчук и Анна Клюкина, живущие вблизи свалки, страдают из-за постоянного движения мусоровозов по жилой зоне. «Мы сами поставили видеокамеры и выявили что круглосуточно по нашим грунтовым дорогам без тротуаров, мимо наших домов проносятся около 300 груженных мусором КАМАЗов каждый день. С некоторых КАМАЗов мусор разлетается и попадает в наши дворы или рассыпается на дороге. Все это превращает нашу жизнь в ад», - говорит Анна Клюкина.

С некоторых КАМАЗов мусор разлетается и попадает в наши дворы или рассыпается на дороге. Все это превращает нашу жизнь в ад

Карина Селедцова подтвердила, что жители района давно просили чиновников изменить маршрут для мусоровозов - проводили пикеты, разговаривали с депутатами и журналистами, писали письма в администрацию, прокуратуру и президенту. По словам Селедцовой, на все обращения они получают отписки.

«Свалка горит часто, особенно летом, но раньше ее успевали потушить и все было не так катастрофически, как в этот раз, что и привлекло такое внимание», - говорит местный житель Борис Герасименко. Жительница Цемдолины Анна Шамровская предположила, что пожар не тушат намеренно, «чтобы освободить место для нового мусора».

Администрация Новороссийска не распространяла никакой информации в связи с пожаром на полигоне. «Мы просто третьи сутки наблюдаем огромное пламя и ощущаем черный едкий дым», - отметил Алексей Черепанов.

«Мы задавали в телеграм-канале вопросу мэру, почему не вызвать вертолет с водой. Ответ получали “мы работаем”. На второй день он уже начал отвечать, что свалка слишком долго горела и вертолет усугубит ситуацию. В первый день ветер дул в другом направлении, поэтому весь дым уходил куда-то, где возможно тоже есть люди. На второй день к вечеру дым направился к нам. Едкая, невыносимая, удушащая вонь, на второй день ее чувствовали все. Дошло даже до центральных улиц города, а они далеко от нас», - рассказывает Светлана Харина.

По словам жителей, в зоне распространения едкого дыма со свалки оказались по меньшей мере 30 улиц, расположенных в непосредственной близости к полигону.

Руководитель «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров, находясь на месте возгорания, подтвердил корреспонденту “Кавказского узла”, что на вечер 13 июня пожар не был потушен. «Засыпаем, заливаем, основное возгорание преодолено, но остаются еще очаги пламени. Сложность представляет склон, на котором располагается полигон», - сказал он, затруднившись дать прогноз, когда удастся полностью погасить огонь.

На мусорном полигоне в Новороссийске не соблюдены регламенты объекта, указал исполнительный директор АНО "Гражданская инициатива против экопреступности", эколог Дмитрий Шевченко.

“Любой действующий полигон должен иметь систему пожаротушения. Там должны соблюдаться регламенты закладки мусора, постоянно должен вестись контроль за состоянием свалки. Там должны задействовать кризисные протоколы: когда что то загорается, то сами сотрудники полигона должны иметь возможность это потушить, там должен быть пожарный водоем, должны быть помпы и так далее. Всего этого ничего на свалке в Новороссийске нет, естественно. Свалка старая и никаким нормам безопасности она никогда не соответствовала. Вопрос к МЧС в том, почему свалка горит так долго - в первые сутки полыхала просто как свечка и никто с этим не мог справиться. Это серьезная ситуация вблизи крупного города в курортное время, реакция оперативных служб, конечно, недостаточна. Надо было поднимать технику, надо было больше бросать туда сил и средств хотя бы в первые сутки”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Отчеты Роспотребнадзора надо воспринимать просто как пиар-акции

После каждого подобного пожара Роспотребнадзор заявляет, что состояние воздуха в порядке, отметил он. Эколог также отметил, что разные показатели качества воздуха в определенные моменты действительно могут соответствовать норме, а среднесуточный показатель по населенному пункту, который может продемонстрировать объективную картину, ведомство никогда не приводит.

“В прошлом году горела свалка в Полтавской и также Роспотребнадзор написал, что воздух в норме. Такие манипуляции со стороны Роспотребнадзора с неверными замерами стали нормой. Они действительно выезжают, вопросов нет. Действительно, у них есть приборы, вопрос только в том, где они берут пробы воздуха, ведь можно встать с подветренной стороны или просто в каком-то другом месте включить этот прибор. Составляется акт без общественности и все. Когда на полигоне в Полтавской был пожар, мы потом сами смотрели показания наших датчиков взвешенных частиц, которые у нас установлены в разных местах в Полтавской, и увидели, что там превышение были как минимум по взвешенным частицам. Поэтому отчеты Роспотребнадзора надо воспринимать просто как пиар-акции”, - констатировал Шевченко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.