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Кавказский узел

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18:29, 5 августа 2026

Исследования показали разницу в состоянии пляжей после атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе

Пляж в Туапсе. Фото: https://m.vk.ru/moytuapse?z=photo-78773303_457387044%2Fbbef0b3604f54f891a

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследования морской воды, проведенные по заказу волонтеров, показали высокий уровень загрязнения нефтепродуктами воды у берега на центральных пляжах Туапсе.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей и экологи периодически сообщают о нефтяных пятнах в Черном море. Так, 17 мая пользователи соцсети рассказали о выбросе нефтепродуктов на пляж близ Туапсе.

Волонтеры из штаба "Гизель Дере" опубликовали в Telegram-Чате результаты исследований  пробы  воды на туапсинских пляжах.

Пробы были взяты 17 мая в семи точках, от Шепси до пляжа Приморский. Исследования проводились в лаборатории «Естественные технологии» с 22 июля по 5 августа. Так, в Шепси, Гизель-Дере и Агое по результатам исследования самая чистая вода — уровень загрязненности нефтепродуктами низкий: от 0,027 мг на дециметр кубический в Шепси до 0,06 в Агое.

В поселке Тюменский этот показатель составил 0,098 миллиграмма, на пляже «Весна» — 0,122. Самая загрязненная вода на дату исследования — в центральном пляже Туапсе (0,165) и на Приморском пляже (0,430 мг на дециметр кубический).

«Да, прошло 2 месяца, но эта информация всё равно важна и нужна», — прокомментировали в штабе данные проб.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Материалы о последствиях разлива мазута и нефтепродуктов  собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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