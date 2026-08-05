Дом загорелся после атаки БПЛА в Анапе
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Обломки БПЛА повредили частный дом в анапском селе Супсех, возгорание потушено. Мэрия Анапы несколько раз объявляла сегодня об угрозе атаки беспилотников.
Как писал "Кавказский узел", 3 августа власти Краснодарского края первоначально сообщили о семи погибших и 40 раненых при атаке дрона на Архипо-Осиповку. Позднее число пострадавших увеличилось до 58. Был госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей. Еще 37 получили амбулаторное лечение.
Фрагменты беспилотника попали в балкон трехэтажного частного дома. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.
Об угрозе атаки беспилотников мэрия Анапы сообщала сегодня трижды: первый раз в 15:19 мск, опасность была отменена в 16:03 мск. Вновь угроза атаки БПЛА была объявлена в 16:26 мск, а в 17:39 мск городские власти напомнили, что режим все еще действует. В 19:16 угроза атаки беспилотников в Анапе была отменена, следует из данных в Telegram-канале мэрии.
Напомним, Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В ночь на 22 июля при падении обломков дрона на предприятие в Армавире погиб его сотрудник, а пожар в складском комплексе в Краснодаре привел к травмированию десяти человек. Позднее одна из пострадавших при атаке на склад Wildberries умерла в больнице. 30 июля обломки БПЛА упали на территорию предприятия в поселке Волна Темрюкского района, пострадали шесть человек. Пятеро пострадавших в результате этих атак остаются в больницах.
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