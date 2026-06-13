Жители Краснодара раскритиковали чиновников за проблему с ливневками

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В Краснодаре часть улиц оказалась подтоплена после обильных осадков. Горожане связали это с неработающими ливневками. Они раскритиковали в соцсети чиновников и потребовали, чтобы власти уделяли больше внимания проблемам города.

Как информировал "Кавказский узел", жители Краснодара ранее неоднократно жаловались, что во время дождей в городе оказываются подтопленными некоторые улицы. Так, 23 июля 2022 года микрорайон Музыкальный оказался подтоплен после ливня. Горожане отметили, что чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали. Они пожаловались, что подтопления в разных частях города происходят регулярно из-за проблемы с неработающими ливневками.

После сильного дождя некоторые из улиц Краснодара оказались подтоплены. Instagram*-паблик typodar 12 июня опубликовал видео, на котором показана одна из улиц города. На ней стоят машины, уровень воды выше их днища. Пешеходы не могут пересечь подтопленную улицу, и к ним на помощь решил прийти водитель трактора-погрузчика. Он опустил ковш, на который встали несколько человек, и перевез их на другую сторону улицы.

Этот пост в Instagram*-паблике typodar, на который подписано около 251 тысячи пользователей, на 12.20 мск 13 июня набрал 2657 отметок "нравится" и 138 комментариев. Часть их авторов задалась вопросом, почему власти не решают проблему с ливневой канализацией.

"Самое интересное, где ливневая канализация?" - задался вопросом bad_m_a_x_. "Каждый год бла-бла-бла про ливнёвки и благоустройство", - написала natusia170975.

"Интересно, когда начнут делать ливнёвки? Годами город тонет, особенно Московская", - отметила ukomolova.

"Самое главное - побольше камер, знаков наставить по городу, штрафов нагрести максимально, а дороги, ливнёвки как-нибудь там сами собой сделаются, и проблемы города сами собой рассосутся", - написал aleksey.lakomov.

Другая часть комментаторов сочла, что причина проблемы в хаотичной застройке города. "Там строить дома нельзя было, всё в асфальт закатали", - написал alex_656_. "Нечего было дома строить на месте полей. Природа всё помнит и по привычке поливает", - отметила valya4192.

"Ещё больше высоток в городе! Ещё больше нагрузки на коммуникации. А давайте превратим Краснодар в Венецию?" - сыронизировал пользователь straoitelstvo_karkasnix_domov.

"Это надо показывать тем, кто хочет купить квартиру и переехать сюда жить на ПМЖ", - сыронизировала olesya.lovefamily. "Приезжайте в Краснодар, говорили они, будет весело", - написала levina_mango.

"Раньше так не затапливало", - считает anzhelikalogvinova7595. "Теперь запомните эти улицы и не берите там недвижимость", - сыронизировал пользователь bagi2222.

"Где губернатор? Денег, видимо, нет на коммуникации", - предположила violetta_shteyn. "Докатились. Позор руководству края и города", - подчеркнул пользователь krd.yug_mega_dom.

На 12.20 мск 13 июня на сайтах администрации Краснодара и Краснодарского края нет комментариев относительно жалобы местных жителей на неработающие ливневки.

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