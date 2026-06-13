Власти рапортовали о завершении ремонта газопровода "Моздок – Казимагомед"

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Ремонт магистрального газопровода "Моздок – Казимагомед", на котором 9 июня произошел пожар, завершен, отчитались сегодня власти Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня власти Дагестана сообщили, что участок газопровода Моздок-Казимагомед под Кизилюртом, на котором произошел пожар, планируется отремонтировать в течение трех дней.

Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе "Моздок – Казимагомед" завершены, сообщил сегодня в своем телеграм-канале врио министра энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.

Система заполнена газом. Газораспределительные организации уже приступили к поэтапному подключению потребителей, сказано в публикации.

В результате взрыва было прервано газоснабжение жителей Кизилюрта, Кизилюртовского, Казбековского и Хасавюртовского районов, уточнил Шихалиев.

Напомним, 9 июня на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед произошел пожар. Глава Кизилюрта ранее отметил, что причиной ЧП стал технический сбой, слухи о подрыве газопровода безосновательны.

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