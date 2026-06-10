Власти назвали сроки ремонта газопровода в Дагестане после пожара

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Участок газопровода Моздок-Казимагомед под Кизилюртом, на котором произошел пожар, планируется отремонтировать в течение трех дней, сообщили власти Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 9 июня на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед произошел взрыв и пожар, жертв и пострадавших нет. Причиной ЧП стал технический сбой, слухи о подрыве газопровода безосновательны, заявил глава Кизилюрта.

Начало аварийно-восстановительных работ газопровода Моздок-Казимагомед запланировано на сегодня. По предварительным оценкам, аварийно-восстановительные работы могут занять до трех суток, сообщило правительство Дагестана в своем телеграм-канале.

Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о текущей ситуации. Информации о пострадавших не поступало. Временно перебои с подачей газа испытывают часть жителей Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов, сказано в сообщении.

Напомним, предварительной причиной происшествия названа разгерметизация участка трубопровода. Эвакуированные ранее сельчане, живущие поблизости от газопровода, получили разрешение вернуться домой.

Из-за аварии было прервано газоснабжение Кизилюрта и сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, частично была прекращена подача газа в Махачкалу. Кроме того администрация Казбековского района Дагестана сообщила, что отключения газа затронули четыре района – Казбековский, Кизилюртовский, Хасавюртовский, Бабаюртовский.

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