Пользователи соцсети возложили на спекулянтов вину за высокую стоимость бензина в Дагестане

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Цены на топливо в Дагестане выше, чем в соседних регионах, поскольку владельцы частных заправок пытаются нажиться на топливном кризисе, заявила часть жителей республики, комментируя в соцсети ситуацию с горючим. Другие комментаторы указали, что проблему усугубляют оптовики, повысившие цены на бензин и дизтопливо.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на высокие цены на горючее в республике. 1 августа они отметили в соцсети, что стоимость топлива в республике остается высокой, однако вместо мер по ее снижению чиновники объявили о проверках ранее закрытых АЗС для возобновления их работы.

27 июля жители Дагестана пожаловались в соцсети на высокие цены на горючее. Они потребовали от властей и антимонопольщиков остановить рост стоимости топлива на заправках и проверить владельцев АЗС на возможный сговор.

Один из жителей Дагестана записал эмоциональный комментарий о ситуации с ценами на местных АЗС. Он раскритиковал владельцев частных заправок, которые, по его мнению, необоснованно завышают цены на горючее. Автор ролика сравнил стоимость топлива в Дагестане с ценами в соседних регионах, указав, что в республике самые высокие цены. "Таких цен, как у нас, нигде нет. И такого плохого бензина, как у нас, нигде нет. <…> Мало того что цены подняли, так еще и топливо плохого качества заливают", – подчеркнул он.

Этот ролик был опубликован в Instagram*-паблике makhachkala_, на который подписано около 248 тысяч пользователей. На 07.50 мск 2 августа публикация набрала около 17,5 тысячи отметок "Нравится" и 1768 комментариев.

Пользователи обратили внимание на низкое качество бензина и возможные последствия его использования для автомобилей. "Подскажите, а где качественный 95-й залить в Махачкале? Неужели нет ни одной заправки, чтобы не портить двигатель?" – спросила naira_hairs.

"Сегодня заправилась на "Оригинале" – машина начала троить, глохнуть, и куча ошибок вылезла по всем датчикам", – написала surkhaeva_z_.

"Насчет качества согласна на 100%. В Грозном заправила полный бак 95-го – в Кисловодск и обратно до Махачкалы хватило, еще по городу день-два ездила", – отметила skaterti_elya.

Высокие цены на топливо участники обсуждения связали с необоснованными наценками и стремлением владельцев заправок увеличить доходы.

"Когда же сетевики появятся? Надоели частники: какие цены хотят, такие и ставят", – заявил muslim.m.m_.

"Разбогатеть хотят быстро все. Гнать их надо в шею. Но и чужих допускать тоже нельзя, потому что они тоже не лучше. Надо самим исправляться", – считает moscowskiy_master_.

Комментаторы также раскритиковали бездействие республиканских властей и контролирующих органов, которые, по их мнению, не принимают действенных мер для снижения цен.

"Куда, интересно, смотрят антимонопольная служба и правительство? Бензин так и не дешевеет, наоборот, говорят, подорожает еще", – написал пользователь bublikk6776.

"А где правительство, куда смотрит?" – задался вопросом ramazan77859.

"Мы только и делаем, что говорим, вот только действий никаких нет и вряд ли будут. Потому что кто-то кому-то брат, друг, сват и так далее", – заявила ayna71274.

В качестве способа повлиять на владельцев местных заправок часть пользователей предложила временно отказаться от покупки у них топлива.

"Бойкотируйте местные заправки!" – призвал пользователь tofusina1771.

"В комментариях не надо говорить. Надо встать и не заправляться, и все – недели хватит им на минус идти", – считает azim77577.

Часть комментаторов не согласилась с возложением всей ответственности на владельцев частных АЗС и указала на высокие оптовые цены.

"Частные заправки душат по всей стране, не только у нас. Федеральные сети делают все, чтобы закупочная цена бензина для частников была выше. И теперь мы с радостью их прогоняем", – заявил пользователь gosnomera.invest.

"А что делать владельцам частных АЗС, если им оптовую цену подняли?" – задался вопросом idrisov.abdula.

Напомним, топливный кризис в регионах юга России вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования и привел к образованию очередей в автомастерских. Из-за длительного ожидания водители вынуждены обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

Массовый перевод автомобилей на газ не позволит преодолеть топливный кризис, поскольку в регионах отсутствует необходимая инфраструктура, указали ранее аналитики.

Быстро создать такую инфраструктуру невозможно, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Сложившаяся ситуация лишь привлекла внимание к уже действующим программам, которые реализуются значительно медленнее, чем планировалось, пояснил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков счел повышенный спрос на установку газобаллонного оборудования временным. После решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС интерес водителей к переходу на газ снизится, спрогнозировал он.