×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:50, 2 августа 2026

Пользователи соцсети возложили на спекулянтов вину за высокую стоимость бензина в Дагестане

На автозаправочной станции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на топливо в Дагестане выше, чем в соседних регионах, поскольку владельцы частных заправок пытаются нажиться на топливном кризисе, заявила часть жителей республики, комментируя в соцсети ситуацию с горючим. Другие комментаторы указали, что проблему усугубляют оптовики, повысившие цены на бензин и дизтопливо.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на высокие цены на горючее в республике. 1 августа они отметили в соцсети, что стоимость топлива в республике остается высокой, однако вместо мер по ее снижению чиновники объявили о проверках ранее закрытых АЗС для возобновления их работы.

27 июля жители Дагестана пожаловались в соцсети на высокие цены на горючее. Они потребовали от властей и антимонопольщиков остановить рост стоимости топлива на заправках и проверить владельцев АЗС на возможный сговор.

Один из жителей Дагестана записал эмоциональный комментарий о ситуации с ценами на местных АЗС. Он раскритиковал владельцев частных заправок, которые, по его мнению, необоснованно завышают цены на горючее. Автор ролика сравнил стоимость топлива в Дагестане с ценами в соседних регионах, указав, что в республике самые высокие цены. "Таких цен, как у нас, нигде нет. И такого плохого бензина, как у нас, нигде нет. <…> Мало того что цены подняли, так еще и топливо плохого качества заливают", – подчеркнул он.

Этот ролик был опубликован в Instagram*-паблике makhachkala_, на который подписано около 248 тысяч пользователей. На 07.50 мск 2 августа публикация набрала около 17,5 тысячи отметок "Нравится" и 1768 комментариев.

Пользователи обратили внимание на низкое качество бензина и возможные последствия его использования для автомобилей. "Подскажите, а где качественный 95-й залить в Махачкале? Неужели нет ни одной заправки, чтобы не портить двигатель?" – спросила naira_hairs.

"Сегодня заправилась на "Оригинале" – машина начала троить, глохнуть, и куча ошибок вылезла по всем датчикам", – написала surkhaeva_z_.

"Насчет качества согласна на 100%. В Грозном заправила полный бак 95-го – в Кисловодск и обратно до Махачкалы хватило, еще по городу день-два ездила", – отметила skaterti_elya.

Высокие цены на топливо участники обсуждения связали с необоснованными наценками и стремлением владельцев заправок увеличить доходы.

"Когда же сетевики появятся? Надоели частники: какие цены хотят, такие и ставят", – заявил muslim.m.m_.

"Разбогатеть хотят быстро все. Гнать их надо в шею. Но и чужих допускать тоже нельзя, потому что они тоже не лучше. Надо самим исправляться", – считает moscowskiy_master_.

Комментаторы также раскритиковали бездействие республиканских властей и контролирующих органов, которые, по их мнению, не принимают действенных мер для снижения цен.

"Куда, интересно, смотрят антимонопольная служба и правительство? Бензин так и не дешевеет, наоборот, говорят, подорожает еще", – написал пользователь bublikk6776.

"А где правительство, куда смотрит?" – задался вопросом ramazan77859.

"Мы только и делаем, что говорим, вот только действий никаких нет и вряд ли будут. Потому что кто-то кому-то брат, друг, сват и так далее", – заявила ayna71274.

В качестве способа повлиять на владельцев местных заправок часть пользователей предложила временно отказаться от покупки у них топлива.

"Бойкотируйте местные заправки!" – призвал пользователь tofusina1771.

"В комментариях не надо говорить. Надо встать и не заправляться, и все – недели хватит им на минус идти", – считает azim77577.

Часть комментаторов не согласилась с возложением всей ответственности на владельцев частных АЗС и указала на высокие оптовые цены.

"Частные заправки душат по всей стране, не только у нас. Федеральные сети делают все, чтобы закупочная цена бензина для частников была выше. И теперь мы с радостью их прогоняем", – заявил пользователь gosnomera.invest.

"А что делать владельцам частных АЗС, если им оптовую цену подняли?" – задался вопросом idrisov.abdula.

Напомним, топливный кризис в регионах юга России вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования и привел к образованию очередей в автомастерских. Из-за длительного ожидания водители вынуждены обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

Массовый перевод автомобилей на газ не позволит преодолеть топливный кризис, поскольку в регионах отсутствует необходимая инфраструктура, указали ранее аналитики.

Быстро создать такую инфраструктуру невозможно, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Сложившаяся ситуация лишь привлекла внимание к уже действующим программам, которые реализуются значительно медленнее, чем планировалось, пояснил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков счел повышенный спрос на установку газобаллонного оборудования временным. После решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС интерес водителей к переходу на газ снизится, спрогнозировал он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
АЗС в Махачкале. Фото корреспондента "Кавказского узла".
20:00, 2 августа 2026
В Дагестане заявили о тенденции к снижению цен на АЗС
19:00, 2 августа 2026
Боец из Избербаша убит в военной операции
22:00, 1 августа 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:00, 1 августа 2026
Жители Дагестана указали властям на нерешенную проблему с высокими ценами на бензин
Махачкала. Скриншот фото https://web.archive.org/web/20220706033751/https://mkala.ru/mycity/media/29
07:53, 1 августа 2026
Власти Дагестана признали проблему с обеспечением сирот жильем
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 06:53
МВД рапортовало о поиске администраторов Telegram-канала "Кавказская община"

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01 августа 2026, 01:56
Омаров отказался давать показания

Акция протеста в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
31 июля 2026, 23:58
Активист Тошхуа задержан за плакат про Иванишвили в 611-й день протестов

Кадр Красный мост в Дагестане через реку Кара-Койсу. Фото: Эксперт Юг / https://www.expertsouth.ru/news/v-dagestane-izza-ugrozy-obrusheniya-perekryli-dvizhenie-po-krasnomu-mostu/
31 июля 2026, 21:03
Жители горного Дагестана потребовали открыть движение по Красному мосту

Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Показать больше