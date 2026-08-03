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02:00, 3 августа 2026

11 человек пострадали при взрыве газа в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В частном доме в городе Усть-Джегута взорвался газовый баллон, получили ранения 11 человек.

По данным прокуратуры Карачаево-Черкесии, взрыв произошел во время празднования свадьбы.

Первоначально сообщалось о 10 пострадавших, семь из которых были доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска, пишет 2 августа "Коммерсант".

Чуть позже стало известно, что пострадали 11 человек, шестеро из них остаются в медицинских учреждениях, еще пятерым оказана медпомощь, они отпущены домой, сообщает "Интерфакс".

Взрыв произошел перед свадьбой, при этом само торжество после инцидента не отменили, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне произошел пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед, были эвакуированы жители нескольких сел. Ремонт газопровода завершился спустя четыре дня.

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Автор: "Кавказский узел"

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