Суд в Карачаево-Черкесии продлил арест бывшему министру Дмитрию Бугаеву

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Городской суд Черкесска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца бывшему министру имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрию Бугаеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету в 16,7 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая Черкесский городской суд изъял 22 объекта недвижимости и три автомобиля у бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Также с него было взыcкано свыше 64 млн рублей.

По версии следствия, в 2019 году Бугаев, занимая должность министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, организовал фиктивный аукцион по продаже имущества республики, переданного в казну региона от Карачаево-Черкесского республиканского госпредприятия "Теплоэнерго", сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Бугаев обеспечил победу подконтрольного юридического лица, создав условия для исключения потенциальных конкурентов. По итогам фиктивного аукциона имущество было продано по заниженной стоимости. Ущерб бюджету Карачаево-Черкесии составил более 16 млн 746 тысяч рублей, отметили в суде.

"Срок содержания под стражей Бугаева продлен на четыре месяца - до 7 августа 2026 года", - говорится в сообщении.

С 2022 года по 2025 год Дмитрий Бугаев возглавлял министерство, до этого работал вице-премьером по цифровизации, замминистра образования и советником главы республики, уточнил "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова и еще 27 человек в связи с заключением мирового соглашения. В отношении трех человек оставлены в силе требования вернуть государству земли Тебердинского нацпарка.