×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:56, 8 июня 2026

Суд в Карачаево-Черкесии продлил арест бывшему министру Дмитрию Бугаеву

Дмитрий Бугаев. Фото: https://kchgu.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Городской суд Черкесска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца бывшему министру имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрию Бугаеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету в 16,7 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая Черкесский городской суд изъял 22 объекта недвижимости и три автомобиля у бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии Дмитрия Бугаева. Также с него было взыcкано свыше 64 млн рублей. 

По версии следствия, в 2019 году Бугаев, занимая должность министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, организовал фиктивный аукцион по продаже имущества республики, переданного в казну региона от Карачаево-Черкесского республиканского госпредприятия "Теплоэнерго", сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Бугаев обеспечил победу подконтрольного юридического лица, создав условия для исключения потенциальных конкурентов. По итогам фиктивного аукциона имущество было продано по заниженной стоимости. Ущерб бюджету Карачаево-Черкесии составил более 16 млн 746 тысяч рублей, отметили в суде.

"Срок содержания под стражей Бугаева продлен на четыре месяца - до 7 августа 2026 года", - говорится в сообщении.

С 2022 года по 2025 год Дмитрий Бугаев возглавлял министерство, до этого работал вице-премьером по цифровизации, замминистра образования и советником главы республики, уточнил "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова и еще 27 человек в связи с заключением мирового соглашения. В отношении трех человек оставлены в силе требования вернуть государству земли Тебердинского нацпарка.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:04, 8 июня 2026
Генеральный директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
08:37, 8 июня 2026
Курорт "Эльбрус" закрыт на техработы
03:35, 8 июня 2026
Пашинян заявил о победе "Гражданского договора"
02:40, 8 июня 2026
"Гражданский договор" остается лидером после подсчета 16% бюллетеней
01:55, 8 июня 2026
Нелегальная майнинг-ферма найдена в Дагестане
Все события дня
Новости
Мария Захарова и наблюдатели. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:42, 29 мая 2026
Захарова обвинила Ереван в "прогибе перед ЕС" из-за недоверия российским наблюдателям
Судья. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:58, 26 мая 2026
Верховный суд России инициировал антикоррупционный иск в отношении судьи из Карачаево-Черкесии
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
Акция черкесских активистов в Стамбуле. 21 мая 2026 г. Фото: Арслан Коч для "Кавказского узла"
06:23, 22 мая 2026
Черкесским активистам в Стамбуле запретили возложить венок у консульства России
Участники шествия с адыгскими флагами в Нальчике, 21 мая 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
03:30, 20 мая 2026
Активисты в Нальчике отказались менять планы на День памяти адыгов из-за предостережений силовиков
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
15:49, 8 июня 2026
Кочарян Роберт
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
17:15, 7 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Детский дом в Карачаево-Черкесии давно нуждается в ремонте
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
22:10, 15 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Депутаты на выход. В Карачаево-Черкесии ликвидируют местные органы власти
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Баннер "Процветающей Армении". Фото "Кавказского Узла
08 июня 2026, 15:01
Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов

Жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка во время встречи с главой поселка. 6 июня 2026 г. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/id368809974?z=photo368809974_457244728%2Fwall368809974_4309
08 июня 2026, 12:08
Астраханцы два года добиваются от властей решения проблемы с инфраструктурой

Подтопление в Нальчике. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYfRF70sZts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
08 июня 2026, 10:14
Нальчане указали властям на нерешенную проблему с ливневками

Выборы в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2026-06-07/544177
08 июня 2026, 09:17
Партия Никола Пашиняна победила на выборах в парламент Армении

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше