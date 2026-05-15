Кавказский узел

08:16, 15 мая 2026

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве  прекратил производство по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова и еще 27 человек в связи с заключением мирового соглашения. В отношении трех человек оставлены в силе требования вернуть государству земли Тебердинского  нацпарка.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря 2025 года суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры Карачаево-Черкесии о возврате государству незаконно отчужденной земли на территории Тебердинского национального парка стоимостью в 279,7 млн рублей. 

В середине сентября 2025 года в Черкесский городской суд поступило дело о мошенничестве с 5,6 га земли в поселке Архыз стоимостью более 97 млн рублей. Земельный участок входил в состав Тебердинского национального парка. В присвоении земель Тебердинского национального парка подозревался замминистра Минимущества Карачаево-Черкесии.

Никулинский суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова в связи с соглашением сторон, сообщил "Интерфакс".

Производство по иску также прекращено в отношении бывшего главы Карачаевского городского округа Сапарбия Лайпанова, 26 доверенных лиц и пяти аффилированных организаций. Ходатайство было заявлено от сенатора Салпагарова, его братьев, ООО "ИСК Кубанское", АО "Домбай 3012" и ООО "СЗ "Домбай". Однако, прокуратура сохранила исковые требования к трем физическим лицам в части обращения в доход государства земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии.

"Суд, рассмотрев условия соглашения, заключенного с целью урегулирования спора, пришел к выводу, что оно не противоречит закону и не нарушает прав сторон, прав других лиц и утвердил мировое соглашение", - цитирует пресс-службу Мосгорсуда ТАСС.

Ранее Генпрокуратура подала иск к Салпагарову, его родственникам и аффилированным с ним лицам с требованием изъять в доход государства строительную компанию "Кубанское" стоимостью около 4 млрд рублей, земельные участки и 196,6 млн рублей. Ответчиками по делу проходят 27 физлиц и пять компаний.

По версии прокуратуры, в 2000-х годах ответчики незаконно приобрели земли Тебердинского национального парка стоимостью значительно ниже рыночной. Использовали эти земли для строительства пятизвездочного отеля. Представители ответчиков с этим не согласны. По их словам, спорные объекты недвижимости построены на особо охраняемой природной территории, но не в национальном парке, и нарушения закона в этом нет.

Тебердинский национальный парк, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. Площадь нацпарка 112 606 га, около 80% территории находится на высоте свыше 2 тысяч метров над уровнем моря, здесь расположены более 150 озер и свыше 100 ледников, сообщало ТАСС.

Салпагаров представляет КЧР в Совете Федерации с 2015 года, в сентябре 2019 года был переизбран на эту должность, уточняет "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что земельный участок в национальном парке "Приэльбрусье" незаконно перешел в собственность жителя Кабардино-Балкарии на основании фальшивого постановления главы села Эльбрус, утверждает обвинение.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
