Житель Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве с землями нацпарка “Приэльбрусье”

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Земельный участок в национальном парке "Приэльбрусье" незаконно перешел в собственность жителя Кабардино-Балкарии на основании фальшивого постановления главы села Эльбрус, утверждает обвинение.

Как писал "Кавказский узел", в марте полиция объявила в розыск бывшего зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6 квадратных километров в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей. В мае суд приговорил бывшего главу селения Эльбрус Хамзата Байдаева к трем годам условно по делу о крупном мошенничестве с землей национального парка.

В 2022 году жителями Эльбрусского района активно обсуждались сделки по продаже курортных земель, когда силовики провели в муниципалитете серию обысков. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков нацпарка были остановлены в 1990-е годы, а фактически уточнение границ началось только в 2019 году. В результате возникло множество земельных споров: некоторые участки были "вырваны" из состава охраняемой территории, частично земли нацпарка оказались землями населенных пунктов, а отдельные земли населенных пунктов стали территорией нацпарка.

Дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК России, предусматривает до десяти лет заключения) передано в Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии.

Согласно версии обвинения, житель республики незаконно завладел земельным участком на территории поляны "Азау" в нацпарке "Приэльбрусье". Стоимость этого актива следствие оценило на сумму свыше 2,2 млн рублей.

Как утверждает обвинение, мужчина сначала зарегистрировал право бессрочного пользования на участок, воспользовавшись подложным постановлением главы села Эльбрус от 1999 года. В 2018 году он переоформил зарегистрированное право и получил этот участок в собственность, передал со ссылкой на прокуратуру республики “Интерфакс-Юг”.

Сейчас на спорный земельный участок наложен арест, также арестован автомобиль обвиняемого. В ведомстве не уточнили, какая мера пресечения избрана самому фигуранту дела.

Национальный парк "Приэльбрусье" образован на территории Кабардино-Балкарии в 1986 году для сохранения природного комплекса и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Территория нацпарка пролегает вдоль высокогорной части Баксанского ущелья и образована среднегорными и высокогорными хребтами Большого Кавказа.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

