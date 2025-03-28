Судья из Кабардино-Балкарии объявлен в розыск

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Полиция объявила в розыск бывшего зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева.

МВД объявило в розыск бывшего зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева. Статью, по которой разыскивается Эфендиев, ведомство не указало, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

27 ноября 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей по представлению председателя СКР дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Эфендиева. Сам судья тогда находился за границей "по медицинским показаниям". Его подозревали в мошенничестве.

Следствие считает, что Эфендиев может быть причастен к махинациям с земельным участком в 6000 квадратных меьола в Приэльбрусье, ущерб оценен в 31 миллион рублей, пишет издание.

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