Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Двое воспитателей и няня, обвиняемые по делу о травмировании воспитанницы в махачкалинском детском саду, уволены, также уволена заведующая учреждением. Проверки после инцидента организованы во всех детсадах Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", две воспитательницы и няня в Махачкале обвиняются в причастности к травмированию девочки в детском саду. Трехлетняя воспитанница была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". По информации источника, палец ребенку прищемило дверью и он"начал отрываться, а воспитательницы его уже дорезали". При этом палец, который оторвало девочке, положили ей в колготки, и он выпал дома.

Заведующая, двое воспитателей и няня уволены из детского сада №22 в Махачкале, где девочка получила травму, сообщил со ссылкой на министерство образования и науки Дагестана “Интерфакс”.

В ведомстве не уточнили, к какой ответственности будет привлечена заведующая. Три арестованные сотрудницы детсада обвинены по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт"б" части 2 статьи 238 УК России). Также в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК).

Глава управления образования администрации Махачкалы Шаганэ Баймурзаева сегодня объявила, что во всех дошкольных учреждениях города начинается внеплановая проверка. Чиновница отметила, что произошедшее в детсаду №22 стало ударом “по доверию родителей, по репутации всей системы образования и по самой сути профессии педагога”.

“Будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях”, – написала она в своем Telegram-канале.

Глава комитета по образованию и науке в парламенте Дагестана Елена Павлюченко, в свою очередь, охарактеризовала случай с ампутацией пальца ребенку как “шокирующую историю”. При этом она отметила, что это “не первый случай травм среди детей в детских садах”.

“Воспитатели не вызвали скорую помощь и не сообщили родителям о случившемся сразу, пытаясь скрыть ситуацию. Это говорит о том, что они думали не о ребенке, а о том, как избежать ответственности”, – написала Павлюченко. Она призвала провести внеплановые проверки “не только в махачкалинских учреждениях, но и по всей республике”.