Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма

Следственный отдел управления ФСБ по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Поводом стали размещенные им аудиозаписи в соцсетях.

По данным следствия, подозреваемый опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" аудиозаписи, содержащие призывы к терроризму, его оправдание и активную пропаганду. Поскольку материалы находились в открытом доступе, ознакомиться с ними мог любой желающий.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признаку публичных призывах к терроризму, его оправдания и пропаганды 1 , сообщила пресс-служба Следственного отдела ФСБ по Дагестану.

"В данный момент сотрудники УФСБ проводят следственные действия для установления всех деталей преступления и выявления возможных соучастников", - говорится в сообщении ведомства.

Следствие не назвало имя подозреваемого, также в сообщении не уточняется какого рода аудиозаписи были размещены в соцсетях.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии жителя Дагестана Рамазана Мусаева, признав виновным в призывах к терроризму.