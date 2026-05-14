Кавказский узел

17:23, 14 мая 2026

Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма

Сотрудник ФСБ. Фото: УФСБ по РД

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный отдел управления ФСБ по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Поводом стали размещенные им аудиозаписи в соцсетях.

По данным следствия, подозреваемый опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" аудиозаписи, содержащие призывы к терроризму, его оправдание и активную пропаганду. Поскольку материалы находились в открытом доступе, ознакомиться с ними мог любой желающий.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признаку публичных призывах к терроризму, его оправдания и пропаганды , сообщила пресс-служба Следственного отдела ФСБ по Дагестану.

"В данный момент сотрудники УФСБ проводят следственные действия для установления всех деталей преступления и выявления возможных соучастников", - говорится в сообщении ведомства.

Следствие не назвало имя подозреваемого, также в сообщении не уточняется какого рода аудиозаписи были размещены в соцсетях.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии жителя Дагестана Рамазана Мусаева, признав виновным в призывах к терроризму.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

