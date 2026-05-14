Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следственный отдел управления ФСБ по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Поводом стали размещенные им аудиозаписи в соцсетях.
По данным следствия, подозреваемый опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" аудиозаписи, содержащие призывы к терроризму, его оправдание и активную пропаганду. Поскольку материалы находились в открытом доступе, ознакомиться с ними мог любой желающий.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признаку публичных призывах к терроризму, его оправдания и пропаганды , сообщила пресс-служба Следственного отдела ФСБ по Дагестану.
"В данный момент сотрудники УФСБ проводят следственные действия для установления всех деталей преступления и выявления возможных соучастников", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие не назвало имя подозреваемого, также в сообщении не уточняется какого рода аудиозаписи были размещены в соцсетях.
"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии жителя Дагестана Рамазана Мусаева, признав виновным в призывах к терроризму.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.