Уроженец Дагестана осужден за убийство жены и падчерицы во Владикавказе

Верховный суд Северной Осетии приговорил уроженца Дагестана к 20 годам колонии строгого режима за убийство жены и падчерицы.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года 58-летний житель Владикавказа нанес множественные ножевые ранения жене и двум падчерицам, 23-летней и 15-летней, а затем ранил сам себя. Женщина и старшая из девушек погибли на месте, 15-летняя девочка была госпитализирована.

Семья - выходцы из Дагестана, в доме на Весенней улице они жили около двух лет. По словам соседей, 44-летняя супруга подозреваемого и ее дочери были приветливыми, но ни с кем не общались, так как глава семьи "запрещал им общаться с соседями". Мужчину, по их словам, прежде уже два раза задерживали полицейские. но причин задержаний они не знают, информировал Telegram-канал "Сапа 15".

По версии следствия и суда, в период с 2024 по 2025 год обвиняемый неоднократно угрожал супруге и ее дочери убийством. 7 июля 2025 года он в ходе очередного конфликта нанес многочисленные ножевые ранения супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего ранил себя, сообщила пресс-служба Следственного комитета Северной Осетии в Telegram-канале.

От полученных ранений женщина и 23-летняя девушка скончались на месте происшествия. 15-летняя девочка была доставлена в больницу, благодаря врачам она осталась жива.

Верховным судом Северной Осетии мужчина признан виновным в угрозе убийством 1 , в убийстве двух или более лиц 2 , и в покушении на убийство двух и более лиц и приговорен к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

"Кавказский узел" писал о других резонансных случаях домашнего насилия в Северной Осетии. Среди наиболее известных - дело бывшего полицейского Вадима Техова, который в 2021 году был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения, однако уже в 2023 году родственники Гагиевой встретили Техова на свободе во Владикавказе. В июне стало известно, что Техова похоронили во Владикавказе - он умер в зоне военных действий на Украине, однако его смерть с боевыми действиями не связана.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, пояснили ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитники.