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17:51, 7 июля 2025

Участник СВО из Владикавказа заподозрен в убийстве жены и падчерицы

На месте происшествия. 7 июля 2025 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DLzg6fEN9Sc/?img_index=2

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Владикавказа нанес множественные ножевые ранения супруге и двум падчерицам. Женщина и ее старшая дочь погибли, девочка-подросток доставлена в больницу. 

Преступление было совершено сегодня в квартире дома на Весенней улице во Владикавказе. Следствие называет предпосылкой преступления “конфликт на бытовой почве”. 

Подозреваемый, 58-летний мужчина, нанес множественные ножевые ранения жене и двум падчерицам, 23-летней и 15-летней, а затем ранил сам себя. Женщина и старшая из девушек погибли на месте, 15-летняя девочка госпитализирована, говорится в сообщении на сайте республиканского управления Следкома. 

Подозреваемый также был госпитализирован, он находится в больнице под охраной. “При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу”, - отметили в ведомстве. 

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве двух и более человек с особой жестокостью и о покушении на убийство. 

В официальном сообщении следствия не уточняются личные данные подозреваемого за исключением его возраста. Мужчина - участник военных действий в Украине, в квартире в момент преступления находился также его девятилетний сын с тяжелым врожденным заболеванием, но он не пострадал, отмечает Astra (ресурс внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). 

Семья - выходцы из Дагестана, в доме на Весенней улице они жили около двух лет. По словам соседей, 44-летняя супруга подозреваемого и ее дочери были приветливыми, но ни с кем не общались, так как глава семьи “запрещал им общаться с соседями”. Мужчину, по их словам, прежде уже два раза задерживали полицейские. но причин задержаний они не знают, пишет Telegram-канал “Сапа 15”.

"Кавказский узел" писал о других резонансных случаях домашнего насилия в Северной Осетии. Среди наиболее известных - дело бывшего полицейского Вадима Техова, который в 2021 году был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения, однако уже в 2023 году родственники Гагиевой встретили Техова на свободе во Владикавказе. В июне стало известно, что Техова похоронили во Владикавказе - он умер в зоне военных действий в Украине, однако его смерть с боевыми действиями не связана. 

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, пояснили ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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