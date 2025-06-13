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17:55, 13 июня 2025

Telegram-каналы сообщили о смерти Вадима Техова

Вадим Техов. Стоп-кадр видео YouTube-канала E-Osetia, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gLnwIXNMi3E

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Техов, осужденный на 16 лет за убийство бывшей жены Регины Гагиевой, похоронен во Владикавказе. Его смерть в зоне военной операции не связана с участием в боевых действиях, сообщили Telegram-каналы.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля 2021 года бывший полицейский Вадим Техов был признан виновным в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой. Суд приговорил его к 16 годам заключения. Бывший полицейский Вадим Техов, приговоренный в 2021 году к длительному сроку за убийство бывшей супруги Регины Гагиевой, в мае 2023 года был замечен во Владикавказе, рассказали ее родственники. Они потребовали объяснений от прокуратуры об освобождении Техова.

Во Владикавказе похоронили Вадима Техова, зарезавшего свою бывшую жену. Тело Вадима Техова доставили из зоны СВО. Похороны прошли сегодня во Владикавказе в его доме., сообщила "Сапа Кавказ". По данным Telegram-канала, смерть Техова не связана с участием в боевых действиях.

В 2022 году он отправился в зону СВО из колонии, был помилован, служил в батальоне «Шторм Z»,  позже был задержан за распространение наркотиков, сообщил Telegram-канал "Бонварнон".

Напомним, в сентябре 2019 года 22-летняя жительница Владикавказа Регина Гагиева получила ножевые ранения и через неделю умерла в больнице. По версии следствия, на нее из ревности напал Вадим Техов.

Гагиева скрывала, что подвергалась побоям, когда была замужем. Родственники узнали об этом лишь тогда, когда следы избиений уже "невозможно было скрыть", рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" мать Регины Зема.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, пояснили ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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