Два жителя Новороссийска арестованы за передачу данных Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд арестовал двоих жителей Новороссийска, обвиняемых в передаче данных о военных объектах украинским спецслужбам.
Как писал "Кавказский узел", 7 мая житель Кубани был приговорен к 18 годам колонии за передачу спецслужбам Украине данных с закрытых лекций о БПЛА.
Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Новороссийска, которые собирали данные о воинской части и о военных объектах в морском порту для передачи украинской разведке. «По указанию куратора фигуранты осуществили сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте Новороссийска с указанием их координат», - говорится в сообщении регионального УФСБ.
Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА «Новости». "Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - заявили в ведомстве.
По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения являются сторонниками украинской националистической идеологии. Они по собственной инициативе установили контакт с представителем признанной террористической организации, вербовавшим добровольцев для подразделений вооруженных сил Украины. Название организации в сообщении пресс-службы управления УФСБ России по Краснодарскому краю, на которое ссылается «Интерфакс», не приводится.
Напомним, что ранее Краснодарский краевой суд признал виновной жительницу Краснодара в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы.
