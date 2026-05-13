×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:49, 13 мая 2026

Два жителя Новороссийска арестованы за передачу данных Украине

Cотрудники ФСБ задерживают подозреваемых. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал двоих жителей Новороссийска, обвиняемых в передаче данных о военных объектах украинским спецслужбам. 

Как писал "Кавказский узел",  7 мая житель Кубани был приговорен к 18 годам колонии за передачу спецслужбам Украине данных с закрытых лекций о БПЛА.

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Новороссийска, которые собирали данные о воинской части и о военных объектах в морском порту для передачи украинской разведке. «По указанию куратора фигуранты осуществили сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте Новороссийска с указанием их координат», -  говорится в сообщении регионального УФСБ.

 Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА «Новости». "Фигуранты дали признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористической организации Украины", - заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, двое жителей Новороссийска 2002 и 2003 годов рождения являются сторонниками украинской националистической идеологии. Они по собственной инициативе установили контакт с представителем признанной террористической организации, вербовавшим добровольцев для подразделений вооруженных сил Украины. Название организации в сообщении пресс-службы управления УФСБ России по Краснодарскому краю, на которое ссылается «Интерфакс», не приводится.

Напомним, что ранее Краснодарский краевой суд признал виновной жительницу Краснодара в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
16:25, 13 мая 2026
Анна Минькова приговорена к условному сроку
Медицинский работник в машине скорой помощи. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 13 мая 2026
Выросло число раненных при атаке беспилотников на Кубани
Атака на предприятие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:28, 13 мая 2026
Человек пострадал в кубанском поселке при атаке БПЛА
Собранные жителями мешки с загрязненной галькой в поселке Гизель-Дере. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Евгенией Красильниковой.
05:55, 13 мая 2026
Помощь волонтеров требуется жителям туапсинского поселка для уборки пляжа от нефтепродуктов
Машина скорой помощи у школы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:48, 13 мая 2026
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Гулькевичском районе детей
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Мужчина стоит в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 мая 2026, 11:58
Участник перестрелки религиозных деятелей в Ингушетии освобожден из СИЗО

Акция протеста у Руставской тюрьмы в день рождения Мзии Амаглобели. Фото: Nata Makharashvili / Publika
12 мая 2026, 23:47
Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 21:39
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
12 мая 2026, 19:12
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше