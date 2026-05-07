Краснодарец осужден на 18 лет по делу о государственной измене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Житель Кубани получил длительный срок за передачу спецслужбам Украине данных с закрытых лекций о БПЛА.
Как писал "Кавказский узел", ранее Краснодарский краевой суд признал виновной жительницу Краснодара в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы.
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара Алексею Зубареву по делу о госизмене и публичных призывах к терроризму. "Зубарев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - цитирует сообщение пресс-службы суда «Интерфакс». Приговор в законную силу еще не вступил.
По версии обвинения, Зубарев принял участие во Всероссийском конкурсе "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований Кибердром", в рамках которого специалистами в области радиоэлектронной борьбы были прочитаны лекции на тему применения робототехнических средств, дронов и средств противодействия им в рамках военной операции, опубликованные на закрытом телеграм-канале "Образовательная платформа Кибердром 2024". Зубарев скопировал файлы с видеозаписями лекций, содержащих сведения военного характера, и оправил их сотруднику Главного управления разведки министерства обороны Украины.
Также в мае 2023 года он разместил видеоролик, содержащий призыв к подрыву Московского Кремля, а 24 июня и 15 сентября 2023 года разместил в интернете комментарии, содержащие призывы к насилию в отношении русских, цитирует обвинительной приговор РИА «Новости».
Напомним, в середине марта зампрокурора Кубани утвердил обвинительное заключение по делу 38-летней жительницы Тимашевского района, обвиняемой по статье 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, женщина с 24 февраля по 20 марта 2022 года неоднократно переводила со своего банковского счёта деньги на общую сумму 100 тысяч рублей на расчётный счёт, используемый ВСУ, с целью их финансирования.
