Пропавшие туристки из Астрахани найдены в Карачаево-Черкесии

Спасатели обнаружили двух туристок из Астрахани, пропавших накануне в горах Карачаево-Черкесии. Их здоровью ничего не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", 24-летняя Виктория и 25-летняя Дарья из Астрахани не вернулись с туристического маршрута по горам в Карачаево-Черкесии. 4 мая девушки сообщили родным, что не могут найти выход к населенному пункту, позже они перестали выходить на связь. 5 мая группа спасателей в поисках пропавших обследовала перевал Муха и Архызское седло, но не обнаружили следов девушек. Позже к поискам спасатели привлекли вертолет.

Туристки находились на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. Спасатели спустят их к населенному пункту Маруха. В поисково-спасательной операции задействовали более 30 сотрудников, девять единиц техники и вертолет, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на МЧС Карачаево-Черкесии.

Напомним, что две жительницы Астрахани выдвинулись в поход в Карачаевском районе и собирались завершить восьмидневный горный маршрут в Зеленчукском районе на высоте 2,4 тысячи метров над уровнем моря. Однако к назначенному сроку они на конечную точку маршрута не вышли. По словам родителей, обе девушки имели опыт походов в горы.

