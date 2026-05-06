Кавказский узел

21:15, 6 мая 2026

Пропавшие туристки из Астрахани найдены в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели обнаружили двух туристок из Астрахани, пропавших накануне в горах Карачаево-Черкесии. Их здоровью ничего не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", 24-летняя Виктория и 25-летняя Дарья из Астрахани не вернулись с туристического маршрута по горам в Карачаево-Черкесии. 4 мая девушки сообщили родным, что не могут найти выход к населенному пункту, позже они перестали выходить на связь. 5 мая группа спасателей в поисках  пропавших обследовала перевал Муха и Архызское седло, но не обнаружили следов девушек. Позже к поискам спасатели привлекли вертолет.

Туристки находились на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. Спасатели спустят их к населенному пункту Маруха. В поисково-спасательной операции задействовали более 30 сотрудников, девять единиц техники и вертолет, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на МЧС Карачаево-Черкесии.

Напомним, что две жительницы Астрахани выдвинулись в поход в Карачаевском районе и собирались завершить восьмидневный горный маршрут в Зеленчукском районе на высоте 2,4 тысячи метров над уровнем моря. Однако к назначенному сроку они на конечную точку маршрута не вышли. По словам родителей, обе девушки имели опыт походов в горы.

"Кавказский узел" также писал, что в начале ноября 2025 года спасатели эвакуировали в Черкесск группу туристов, оказавшихся заблокированными в горах после схода селя.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
+49 157 72317856
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
