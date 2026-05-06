Кавказский узел

06:37, 6 мая 2026

Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Медведько убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1772 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1771 бойца из Волгоградской области.

В военной операции убит рядовой-контрактник Александр Медведько, который служил стрелком-помощником гранатометчика, сообщила 5 мая в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Воину было 49 лет. У него осталась дочь", - отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1772 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти бойца из Урюпинска стало известно 21 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Максим Бирюков.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

