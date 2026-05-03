Кавказский узел

03:02, 3 мая 2026

Житель Волгограда арестован за оскорбления по национальному признаку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волгограде назначил местному жителю два срока по пять суток за оскорбительные комментарии в адрес евреев, иранцев и цыган.

Дзержинский районный суд Волгограда арестовал 39-летнего местного жителя Михаила К. за оскорбительные высказывания в мессенджере.

В отношении мужчины рассмотрены три дела по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В июне прошлого года он оставил комментарий под публикацией о ракетной атаке на Тель-Авив, негативно высказавшись сразу и о евреях, и об иранцах. Было составлено сразу два протокола, суд назначил ему пять суток ареста, пишет 2 мая "Газета.ру".

Еще один комментарий он оставил под статьей о драке в Нефтекумске между цыганами и сотрудниками полиции. На этот раз он негативно высказался о цыганах. За это суд назначил ему еще пять суток ареста.

Также известно, что в марте этого года тот же суд признал мужчину виновным по уголовной статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 мая суд в Таганроге назначил два года лишения свободы условно местной жительнице, признав ее виновной в публичных призывах к экстремизму. Ее судили за комментарий о конфликте на Ближнем Востоке.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

