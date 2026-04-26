05:58, 26 апреля 2026

Обвинение запросило шесть лет колонии для Ивана Геля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На прениях по делу главы Иловлинского района Ивана Геля гособвинитель запросил для него шесть лет лишения свободы. С обвинением согласна сторона погибшего, тогда как адвокат и представитель пострадавших заявили о невиновности чиновника.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. 7 августа суд принял решение вернуть дело в прокуратуру. В октябре 2025 года Волгоградский областной суд удовлетворил апелляции прокуратуры и потерпевших на решение Иловлинского райсуда отправить дело главы этого же района Ивана Геля в прокуратуру. Дело о превышении полномочий из-за гибели в степном пожаре подчиненного Геля возвращено в суд первой инстанции. В феврале свидетель подтвердил, что Гель принуждал подчиненных участвовать в тушении пожара и вмешивался в работу экстренных служб.

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

В Иловлинском районном суде прошли прения по делу Ивана Геля, обвиняемого в причинении тяжких последствий. В ходе них обвинитель запросил для чиновника шесть лет колонии строгого режима с запретом работать на государственных должностях два года, пишет 25 апреля "Коммерсант".

Сторона погибшего начальника районного отдела ГО и ЧС Александра Переярина согласна с обвинением, тогда как адвокат Геля и представитель троих пострадавших заявили, что трагедия стала результатом несчастного случая, а глава района невиновен.

Гель от выступления отказался, ожидается, что последнее слово он скажет на заседании 7 мая, когда планируется огласить приговор.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Паромная переправа. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03:47, 25 апреля 2026
Жители волгоградских станиц пожаловались на дороговизну переправы через Дон
Труба предприятия. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:56, 20 апреля 2026
Завод во Фролово оплатил вред окружающей среде после жалоб жителей
04:57, 19 апреля 2026
Суд отказался передать дело о взыскании незаконного дохода бывшего волгоградского депутата в Москву
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Фото: f-atlas.ru
04:39, 11 апреля 2026
Два бывших сотрудника колонии в Суровикино осуждены по делу о захвате заложников
Силовик рвет билет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 7 апреля 2026
Волгоградский активист заявил о давлении и угрозах силовиков
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 апреля 2026, 22:59
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
