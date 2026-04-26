Обвинение запросило шесть лет колонии для Ивана Геля

На прениях по делу главы Иловлинского района Ивана Геля гособвинитель запросил для него шесть лет лишения свободы. С обвинением согласна сторона погибшего, тогда как адвокат и представитель пострадавших заявили о невиновности чиновника.

Как писал "Кавказский узел", глава Иловлинского района Иван Гель обвинен по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, он отправил на тушение пожара сотрудников администрации, которые не были уполномочены выполнять эту работу, после чего от ожогов погиб 52-летний Александр Переярин и пострадали трое его коллег. 7 августа суд принял решение вернуть дело в прокуратуру. В октябре 2025 года Волгоградский областной суд удовлетворил апелляции прокуратуры и потерпевших на решение Иловлинского райсуда отправить дело главы этого же района Ивана Геля в прокуратуру. Дело о превышении полномочий из-за гибели в степном пожаре подчиненного Геля возвращено в суд первой инстанции. В феврале свидетель подтвердил, что Гель принуждал подчиненных участвовать в тушении пожара и вмешивался в работу экстренных служб.

Суд отстранил Геля от должности, но он продолжил исполнять свои обязанности, оспорив решение суда. В декабре 2024 года депутаты вопреки протестам жителей переизбрали Ивана Геля главой района. Соперниками Геля стали его подчиненные, которые не вели предвыборную агитацию.

В Иловлинском районном суде прошли прения по делу Ивана Геля, обвиняемого в причинении тяжких последствий. В ходе них обвинитель запросил для чиновника шесть лет колонии строгого режима с запретом работать на государственных должностях два года, пишет 25 апреля "Коммерсант".

Сторона погибшего начальника районного отдела ГО и ЧС Александра Переярина согласна с обвинением, тогда как адвокат Геля и представитель троих пострадавших заявили, что трагедия стала результатом несчастного случая, а глава района невиновен.

Гель от выступления отказался, ожидается, что последнее слово он скажет на заседании 7 мая, когда планируется огласить приговор.