Кавказский узел

04:39, 11 апреля 2026

Два бывших сотрудника колонии в Суровикино осуждены по делу о захвате заложников

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор бывшему дежурному помощнику начальника исправительной колонии №19 в Суровикино и его заместителю, осужденным за халатность, которая привела к захвату заложников в августе 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2024 года в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. Позднее "Коммерсант" со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области информировал, что в больнице умер еще один из сотрудников колонии, официально эта информация не была подтверждена. В результате штурма участники захвата были убиты. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.

Захвату заложников в Суровикино предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня 2024 года в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. "Кавказский узел" опубликовал справки "Главное о захвате ИГ* заложников в Суровикино" и "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор двух бывшим сотрудникам исправительной колонии №19, которые были осуждены за халатность, приведшую к захвату заложников и гибели трех их коллег в августе 2024 года, пишет 10 апреля "Интерфакс".

Суд установил, что бывший дежурный помощник начальника колонии и его заместитель ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, когда несли службу в день инцидента. Трое заключенных были вызваны с производственного участка на дисциплинарную комиссию, заместитель, зная об отсутствии инспектора, не организовал их конвоирование, а дежурный не проконтролировал действия подчиненного. В итоге осужденные беспрепятственно зашли в административный корпус.

Также заместитель дежурного не обыскал заключенных и не использовал металлоискатель, при этом они пронесли два молотка, шесть ножей, шило, телефон и муляж взрывного устройства.

Оба обвиняемых были признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Дежурный помощник был приговорен к пяти годам колонии общего режима, а его заместитель - к четырем годам.

Защита и обвинение обжаловали приговор, однако областной суд не нашел оснований для его изменения и оставил приговор в силе.

Напомним, что захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

23:44, 10 апреля 2026

 Бизнес-партнеры Андрея Коробки лишились коррупционных активов на миллиарды рублей
19:34, 10 апреля 2026
Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой
19:29, 10 апреля 2026
Глава комитета по госзакупкам Дагестана заподозрен во взяточничестве
15:34, 10 апреля 2026
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
08:38, 10 апреля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
Силовик рвет билет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 7 апреля 2026
Волгоградский активист заявил о давлении и угрозах силовиков
01:30, 4 апреля 2026
Волгоградский журналист Кошелев арестован
Никита Журавель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:50, 31 марта 2026
Мать Никиты Журавеля получила его письмо из колонии
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
Никита Журавель (справа). Фото: https://novostivolgograda.ru/
19:02, 27 марта 2026
Практика этапирования заключенных объяснила отсутствие данных о судьбе Журавеля
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Представители Красного Креста в Мамедкале. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Дагестане / dagombu.ru
10 апреля 2026, 20:25
Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы

Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
10 апреля 2026, 18:07
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана

Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 апреля 2026, 17:09
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
