Два бывших сотрудника колонии в Суровикино осуждены по делу о захвате заложников

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор бывшему дежурному помощнику начальника исправительной колонии №19 в Суровикино и его заместителю, осужденным за халатность, которая привела к захвату заложников в августе 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2024 года в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. Позднее "Коммерсант" со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области информировал, что в больнице умер еще один из сотрудников колонии, официально эта информация не была подтверждена. В результате штурма участники захвата были убиты. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.

Захвату заложников в Суровикино предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня 2024 года в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. "Кавказский узел" опубликовал справки "Главное о захвате ИГ* заложников в Суровикино" и "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор двух бывшим сотрудникам исправительной колонии №19, которые были осуждены за халатность, приведшую к захвату заложников и гибели трех их коллег в августе 2024 года, пишет 10 апреля "Интерфакс".

Суд установил, что бывший дежурный помощник начальника колонии и его заместитель ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, когда несли службу в день инцидента. Трое заключенных были вызваны с производственного участка на дисциплинарную комиссию, заместитель, зная об отсутствии инспектора, не организовал их конвоирование, а дежурный не проконтролировал действия подчиненного. В итоге осужденные беспрепятственно зашли в административный корпус.

Также заместитель дежурного не обыскал заключенных и не использовал металлоискатель, при этом они пронесли два молотка, шесть ножей, шило, телефон и муляж взрывного устройства.

Оба обвиняемых были признаны виновными в совершении преступления по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Дежурный помощник был приговорен к пяти годам колонии общего режима, а его заместитель - к четырем годам.

Защита и обвинение обжаловали приговор, однако областной суд не нашел оснований для его изменения и оставил приговор в силе.

