Кавказский узел

22:32, 25 мая 2026

Волгоградский блогер Алексей Ульянов оставлен под арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Волгограда оставил под стражей до 1 июня блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в крупном вымогательстве. 

Как писал "Кавказский узел", задержанный силовиками в Волгограде блогер Алексей Ульянов был госпитализирован после задержания по делу о вымогательстве, затем его перевели в изолятор. По версии следствия, он требовал деньги за неразмещение нежелательной дли бизнесменов информации. 4 декабря 2025 года он был арестован на два месяца.

По данным следствия, начиная с 2020 года Алексей Ульянов требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей. В одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ.

Расследование дела блогера Алексея Ульянова окончено и передано на утверждение прокурору, сообщает издание "Волгоград онлайн" со ссылкой на супругу блогера Елену.

"Ульянову Алексею Владимировичу продлили арест до 1 июня. Все как всегда: ходатайство под копирку, решение суда под копирку. Расследование дела окончено, дело передается на проверку прокурору. Учитывая, что прокуратура полностью поддерживала обвинение на всех этапах, ничего от этой проверки мы не ждем. Ждем 1 июня и суда", - приводит ее слова издание.

Супруга Ульянова сообщила, что записалась на прием к Александру Бастрыкину, так как на все жалобы приходят отписки, а сами жалобы передаются лицам, на которых и жалуются. "Как будто все отвернулись и позволяют в Волгограде творить не просто беспредел, а уже просто абсурд", - пожаловалась она.

Ранее Елена опубликовала письмо Алексея Ульянова, где он писал, что его преследуют за общественную деятельность.

"Устроили травлю за мою общественную работу, за борьбу с фурами, что едут через город, за борьбу со свалками, за проблемы ЖКХ, за отстаивание интересов жителей. Всё это не надо. Нельзя говорить и писать. Нельзя показывать проблемы и помогать людям. Спасибо всем, кто помогает и не бросает мою семью. Если со мной что-то случится - виноваты те, кто упомянут выше", - приводит отрывок из его письма издание.

Алексей Ульянов не раз писал письма из СИЗО, где утверждал, что его заставляют сознаться в том, чего он не делал. Со слов Ульянова, его детей угрожают сдать в детский дом, а супругу - посадить в тюрьму. Ранее он обратился к главе СК и президенту России с просьбой вмешаться в его ситуацию. Он также просил проверить действия врача больницы № 12, который, со слов Ульянова, оперировал его без наркоза в тяжелом состоянии перед тем, как его увезли в изолятор.

"Кавказский узел" также писал, что Центральный районный суд Волгограда до 23 июня продлил арест журналиста Виталия Кошелева, подозреваемого в крупном вымогательстве у главного врача одной из поликлиник Дзержинского района.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

