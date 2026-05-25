Ахмед Тангиев проходит по делу об участии в террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушский богослов и общественный деятель Ахмед Тангиев, задержанный силовиками в селе Базоркино Пригородного района, проходит по делу об участии в террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали Ингушского богослова Ахмеда Тангиева, который ранее был заместителем муфтия Карелии. По информации источников, это связано с сообщениями о задержании муфтиев, входящих в Духовное управление мусульман РФ.

Ахмед Тангиев в 2008-2010 годах был заместителем муфтия Карелии Висама Али Бардвила, который несколько дней назад был задержан в Москве, и руководителем аппарата Духовного управления мусульман (ДУМ). Однако уже долгие годы Тангиев проживал в Пригородном и занимался общественной деятельностью. Был директором культурно-просветительского центра "Рассвет", ведущим духовно-просветительской программы на телеканале НТРК "Ингушетия", сотрудничал с Миннацом Ингушетии, участвовал в лекциях и встречах.

Ингушский богослов и общественный деятель Ахмед Тангиев, которого сотрудники ФСБ 12 мая увезли из дома на допрос во Владикавказ, а затем в Санкт-Петербург, проходит по делу об участии в террористической организации, сообщает сегодня "Фортанга".

В десятых числах мая суд по обвинению в участии в деятельности террористической организации заключил под стражу некогда председателя ЦРО "Община мусульман Северо-Запада" Мохаммеда Хенни, его родственницу Регину Хенни, заместителя муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаль Авадаллу Ахмеда, а также еще пять человек: Галееву, Садирова, Тангиева, Джебрила и Тарханову, информирует "Коммерсант".

В материалах дела говорится, что они не позднее 12 апреля 2025 года вступили в ряды международной религиозно-политической организации "Братья-мусульмане"*. Фигурантам также вменяют в вину, что они посещали в Санкт-Петербурге собрания структурных подразделений этого радикального движения.

К числу таких собраний следствие относит заседания совета и исполнительного комитета "Форума мусульманских организаций", которые проходили в прошлом году 12 апреля и 27 сентября на Васильевском острове. На данный момент нет информации, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет, но, как уточнила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, в городских судах подобные слушания не проходили.

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева - участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике. Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова". Тамасханов обвинения отверг, Султыгов также заявил о своей невиновности. Оба они популярны среди последователей ислама салафитского толка.