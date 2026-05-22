Источники сообщили о задержании ингушского богослова Ахмеда Тангиева

Ингушский богослов Ахмед Тангиев, который ранее был заместителем муфтия Карелии, 10 дней назад задержан силовиками, сообщили источники, предположив, что это связано с сообщениями о задержании муфтиев, входящих в Духовное управление мусульман РФ.

Ингушский богослов и общественный деятель Ахмед Тангиев был задержан силовиками в селе Базоркино Пригородного района, сообщила сегодня «Фортанга» со ссылкой на источники в его окружении. По их словам, задержание состоялось еще 12 мая, его провели сотрудники ФСБ. Тангиева увезли из дома на допрос во Владикавказ, а затем в Санкт-Петербург, где он находится по сей день.

«Мы до сих пор не знаем, в чем его обвиняют. Доступа к Тангиеву сейчас фактически нет», – заявил один из собеседников.

Ахмед Тангиев в 2008-2010 годах был заместителем муфтия Карелии Висама Али Бардвила, который несколько дней назад был задержан в Москве, и руководителем аппарата Духовного управления мусульман (ДУМ). Однако уже долгие годы Тангиев проживал в Пригородном и занимался общественной деятельностью. Был директором культурно-просветительского центра «Рассвет», ведущим духовно-просветительской программы на телеканале НТРК «Ингушетия», сотрудничал с Миннацом Ингушетии, в лекциях и встречах.

«Последние несколько лет он уже не общался с Бардвилем и не состоял в ДУМ. Родственники Тангиева наняли адвоката и обращались к следователю, чтобы получить свидание, однако он заявил, что Ахмед якобы сам не хочет говорить ни с адвокатом, ни с кем-либо из близких», – добавил другой источник.

В соцсетях сообщается, в частности, о задержании муфтия Мордовии Абдульмалика (Раиля) Асаинова, бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвила и других сподвижников муфтия Равиля Гайнутдина, пишет "Новое дело".

Гайнутдин обращался к Путину в связи с законопроектом о коллективных богослужениях

Юристы оценили законопроект о запрете коллективных богослужений в многоквартирных домах Если законопроект о запрете коллективных богослужений будет принят, многие мусульмане, проживающие как в крупных городах, так и в регионах юга России, столкнутся с ситуацией, что молиться будет просто негде, так как мечетей на всех не хватает. Это нововведение является нарушением прав граждан.

5 мая главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором обозначил позицию Духовного управления мусульман РФ по проекту федерального закона №1149587-8 «О внесении изменений в статьи 16 и 24 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», который запрещает религиозные мероприятия в нежилых помещениях многоквартирных домов и пристройках, вплотную прилегающих к этим домам.

Глава ДУМ РФ обратил внимание Путина, что принятие законопроекта может нарушить конституционные права граждан на свободу вероисповедания, а из многих регионов России по поводу документа поступают обеспокоенные обращения имамов и религиозных объединений. Гайнутдин подчеркнул, что у мусульман богослужения и обряды жизненного цикла человека и семьи являются коллективными, подразумевают участие широкого круга близких людей:



«Веками функционирование религиозных общин в России строилось на совместном, общинном проведении обрядов жизненного цикла, в том числе в своих жилых помещениях", - указал он, упомянув, что в молитвах принимают участие и бойцы СВО, также проходят поминальные службы по ним.



Гайнутдин акже указал на противоречие между разрешением законом собираться дома на праздники и запретом на коллективные богослужения. По мнению Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина, законопроект носит разобщающий характер и препятствует формированию гражданского единства.



Главный Муфтий обратил внимание Президента России на дефицит мусульманских культовых помещений и обозначил проблему нехватки исламской инфраструктуры в российских субъектах. "В Москве и во многих других субъектах РФ наблюдается серьёзный дефицит помещений для осуществления мусульманами обязательных молитв. При этом обращения религиозных организаций в адрес органов государственной власти и местного самоуправления о выделении земельных участков для строительства культовых объектов, культурных центров, о выделении помещений для совершения молитв в большинстве остаются без внимания. Верующие вынужденно используют для совершения молитв жилые и нежилые помещения», - приводятся его слова на сайте совета муфтиев ДУМ РФ.