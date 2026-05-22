×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:21, 22 мая 2026

Источники сообщили о задержании ингушского богослова Ахмеда Тангиева

Ахмед Тангиев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=eY4z7iGiYLE

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушский богослов Ахмед Тангиев, который ранее был заместителем муфтия Карелии, 10 дней назад задержан силовиками, сообщили источники, предположив, что это связано с сообщениями о задержании муфтиев, входящих в Духовное управление мусульман РФ.

Источники сообщили о задержании богослова Тангиева 

Ингушский богослов и общественный деятель Ахмед Тангиев был задержан силовиками в селе Базоркино Пригородного района, сообщила сегодня «Фортанга» со ссылкой на источники в его окружении. По их словам, задержание состоялось еще 12 мая, его  провели сотрудники ФСБ. Тангиева увезли из дома на допрос во Владикавказ, а затем в Санкт-Петербург, где он находится по сей день.

«Мы до сих пор не знаем, в чем его обвиняют. Доступа к Тангиеву сейчас фактически нет», – заявил один из собеседников.

Ахмед Тангиев в 2008-2010 годах был заместителем муфтия Карелии Висама Али Бардвила, который несколько дней назад был задержан в Москве, и руководителем аппарата Духовного управления мусульман (ДУМ). Однако уже долгие годы Тангиев проживал в Пригородном и занимался общественной деятельностью. Был директором культурно-просветительского центра «Рассвет», ведущим духовно-просветительской программы на телеканале НТРК «Ингушетия», сотрудничал с Миннацом Ингушетии, в лекциях и встречах.

«Последние несколько лет он уже не общался с Бардвилем и не состоял в ДУМ. Родственники Тангиева наняли адвоката и обращались к следователю, чтобы получить свидание, однако он заявил, что Ахмед якобы сам не хочет говорить ни с адвокатом, ни с кем-либо из близких», – добавил другой источник.

В соцсетях сообщается, в частности, о задержании муфтия Мордовии Абдульмалика (Раиля) Асаинова, бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвила и других сподвижников муфтия Равиля Гайнутдина, пишет "Новое дело".

Гайнутдин обращался к Путину в связи с законопроектом о коллективных богослужениях

Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана
03:19 15.04.2026
Юристы оценили законопроект о запрете коллективных богослужений в многоквартирных домах
Если законопроект о запрете коллективных богослужений будет принят, многие мусульмане, проживающие как в крупных городах, так и в регионах юга России, столкнутся с ситуацией, что молиться будет просто негде, так как мечетей на всех не хватает. Это нововведение является нарушением прав граждан.

5 мая главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором обозначил позицию Духовного управления мусульман РФ по проекту федерального закона №1149587-8 «О внесении изменений в статьи 16 и 24 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», который запрещает религиозные мероприятия в нежилых помещениях многоквартирных домов и пристройках, вплотную прилегающих к этим домам.

Глава ДУМ РФ обратил внимание Путина, что принятие законопроекта может нарушить конституционные права граждан на свободу вероисповедания, а из многих регионов России по поводу документа поступают обеспокоенные обращения имамов и религиозных объединений. Гайнутдин подчеркнул, что у мусульман богослужения и обряды жизненного цикла человека и семьи являются коллективными, подразумевают участие широкого круга близких людей:

«Веками функционирование религиозных общин в России строилось на совместном, общинном проведении обрядов жизненного цикла, в том числе в своих жилых помещениях", - указал он, упомянув, что в молитвах принимают участие и бойцы СВО, также проходят поминальные службы по ним.

Гайнутдин акже указал на противоречие между разрешением законом собираться дома на праздники и запретом на коллективные богослужения. По  мнению Муфтия  Шейха Равиля Гайнутдина, законопроект носит разобщающий характер и препятствует формированию гражданского единства.

Главный Муфтий обратил внимание Президента России на дефицит мусульманских культовых помещений и обозначил проблему нехватки исламской инфраструктуры в российских субъектах. "В Москве и во многих других субъектах РФ наблюдается серьёзный дефицит помещений для осуществления мусульманами обязательных молитв. При этом обращения религиозных организаций в адрес органов государственной власти и местного самоуправления о выделении земельных участков для строительства культовых объектов, культурных центров, о выделении помещений для совершения молитв в большинстве остаются без внимания. Верующие вынужденно используют для совершения молитв жилые и нежилые помещения», - приводятся его слова на сайте совета муфтиев ДУМ РФ.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 22 мая 2026
39 азербайджанских семей возвращены в село Джебраильского района
08:19, 22 мая 2026
Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации
05:33, 22 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:34, 22 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
00:40, 22 мая 2026
Гражданка России и Украины осуждена в Краснодаре по делу о госизмене
21:39, 21 мая 2026
Подросток из Астрахани оштрафован за фейк о георгиевской ленте
Все события дня
Новости
Жертвенные бараны на Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
12:03, 20 мая 2026
Три дня объявлены выходными в Ингушетии в связи с Курбан-байрамом
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:39, 18 мая 2026
Боец из Ингушетии убит в зоне СВО
Постер фильма "Письмо". Скриншот фото https://inki-kino.kz/movies/second-film.
01:02, 18 мая 2026
Фильм о последствиях депортации вайнахов размещен в открытом доступе
03:56, 16 мая 2026
Житель Ингушетии обвинен в участии в деятельности террористической организации
23:30, 15 мая 2026
Житель Ингушетии обвинен в нападении на милиционеров в 1999 году
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
20:47, 23 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» – 2025
Фото
20:18, 19 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр!
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
22 мая 2026, 11:20
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"

Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*
21 мая 2026, 23:17
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Песок для отсыпки пляжа в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16080
21 мая 2026, 14:39
Качество привозного песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей соцсети

Артур Осипян. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ewSJu-BNBns
21 мая 2026, 09:47
Арестованный в Армении Осипян обвинен по трем уголовным статьям

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Показать больше