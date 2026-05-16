×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:56, 16 мая 2026

Житель Ингушетии обвинен в участии в деятельности террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд передано дело жителя селения Сагопши, обвиняемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, которое является ячейкой международной террористической организации.

Житель селения Сагопши Малгобекского района Ингушетии обвинен в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статьи 205.3 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ), приобретении и хранении огнестрельного оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ) и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый в марте 2023 года вступил добровольно в незаконное вооруженное формирование, которое является обособленной ячейкой международной террористической организации, чья деятельность запрещена в России. Он незаконно хранил и перевозил по территории Ингушетии боевое ручное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. В лесном массиве в Малгобекском районе он вместе с другими участниками формирования прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности, сообщает 15 мая в своем телеграм-канале Следственное управление Следкома России по республике Ингушетия.

Также обвиняемый организовывал скрытное перемещение участников формирования по республике на автомобиле, искал для них объекты недвижимости.

Мужчина заключен под стражу, его дела направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 1 мая к длительным срокам заключения были приговорены трое жителей Ингушетии, которых суд счел пособниками участников незаконного вооруженного формирования, убитых во время КТО в Карабулаке. Микаил и Адам Цуроевы получили 12 и 13 лет строгого режима соответственно, Тамерлан Хашагульгов - 14 лет. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
01:54, 9 мая 2026
Житель Ингушетии осужден за хранение патронов и гранаты
01:00, 19 апреля 2026
Один человек получил ранения в перестрелке в Ингушетии
05:58, 18 апреля 2026
Продлен арест 29 фигурантам дела брата главы Ингушетии
Сотрудник полиции надевает наручники на мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:35, 13 апреля 2026
Директор фабрики в Ингушетии арестован за использование рабского труда
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
20:47, 23 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» – 2025
Фото
20:18, 19 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр!
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше