Житель Ингушетии обвинен в участии в деятельности террористической организации

В суд передано дело жителя селения Сагопши, обвиняемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, которое является ячейкой международной террористической организации.

Житель селения Сагопши Малгобекского района Ингушетии обвинен в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статьи 205.3 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ), приобретении и хранении огнестрельного оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ) и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый в марте 2023 года вступил добровольно в незаконное вооруженное формирование, которое является обособленной ячейкой международной террористической организации, чья деятельность запрещена в России. Он незаконно хранил и перевозил по территории Ингушетии боевое ручное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. В лесном массиве в Малгобекском районе он вместе с другими участниками формирования прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности, сообщает 15 мая в своем телеграм-канале Следственное управление Следкома России по республике Ингушетия.

Также обвиняемый организовывал скрытное перемещение участников формирования по республике на автомобиле, искал для них объекты недвижимости.

Мужчина заключен под стражу, его дела направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 1 мая к длительным срокам заключения были приговорены трое жителей Ингушетии, которых суд счел пособниками участников незаконного вооруженного формирования, убитых во время КТО в Карабулаке. Микаил и Адам Цуроевы получили 12 и 13 лет строгого режима соответственно, Тамерлан Хашагульгов - 14 лет.