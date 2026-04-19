Один человек получил ранения в перестрелке в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Гази-Юрт Назрановского района произошла перестрелка, в ходе которой получил ранение местный житель по фамилии Угурчиева, он госпитализирован. По предварительным данным, в перестрелке участвовали спортсмены.

По данным источника в правоохранительных органах, в село приехали на двух машинах вооруженные люди.

У частного дома их ждала группа местных жителей. Сначала между ними завязалась драка, потом несколько человек открыли стрельбу, пишет 18 апреля "Интерфакс".

По предварительным данным, в перестрелке участвовали спортсмены, в том числе серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе - именно они приехали в Гази-Юрт после недавней ссоры в кафе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта в селении Нижний Дженгутай в Дагестане произошла перестрелка с участием полицейских, ранения получили три человека, в том числе два силовика. Перестрелка с силовиками в Нижнем Дженгутае была вызвана бытовым конфликтом, в который вмешались сотрудники полиции. При этом аналитики не исключили, что стрельбу могли спровоцировать непрофессиональные действия силовиков. 12 апреля стало известно, что после того, как силовики опросили свидетелей по делу о перестрелке, пожилой мужчина скончался, а юноша покончил с собой.