Подозреваемые по делу о подкупе избирателей задержаны в Армении

В Котайкской области задержаны подозреваемые по делу о подкупе избирателей. Одним из участников преступления следствие считает руководителя местного офиса оппозиционного блока "Сильная Армения".

Как писал "Кавказский узел", Антикоррупционный комитет в апреле-мае заявлял о возбуждении уголовных дел в отношении членов "Сильной Армении", подозреваемых в подкупе избирателей. Заявления сопровождались публикациями записей телефонных разговоров, в которых обсуждаются размеры предвыборных взяток, число людей, которых могут привлечь к митингу партии, предоставление еды и одежды в качестве помощи и так далее. "Сильная Армения" публично отвергает обвинения, называя записи фальсификацией.

По версии следствия, избирателям предлагались деньги, в том числе под прикрытием выплат, в обмен на голоса в пользу "Сильной Армении". Также силовики заявляли о подкупе граждан Армении для обеспечения их участия в митингах. Кандидат Гоар Мелоян 29 мая назвала "позорным вмешательством" в деятельность "Сильной Армении" записи, обнародованные Антикоррупционным комитетом. По ее словам, "Сильная Армения" не нуждается в подкупе избирателей. "Нас явно избрали мишенью", - заявила Мелоян.

Силовики задержали пять представителей "Сильной Армении" Антикоррупционный комитет Армении отчитался о серии задержаний по делу о подкупе избирателей.

Руководитель территориального офиса «Сильной Армении» в общине Бюрегаван Котайкской области подозревается в том, что пообещал и передал жителю общины предвыборную взятку за голосование в их пользу, сообщил сегодня Антикоррупционный комитет Армении.

"Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны, проведены обыски и другие процессуальные действия", - говорится в публикации на сайте ведомства. Сколько человек задержано и есть ли среди них руководитель офиса "Сильной Армении", ведомство не уточнило.

На опубликованной ведомством записи слышно, как один из мужчин утверждает, что за два месяца получил около 300 тысяч драмов (около 814 долларов), пишет сегодня "Sputnik-Армения".

Напомним, на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции. Так, 16 мая силовики задержали 10 сторонников партии "Сильная Армения", которые подозреваются в воспрепятствовании предвыборной агитации представителей правящей партии. Шесть из них были заключены под стражу, четверо отправлены под домашний арест.

22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов от партии "Процветающая Армения". Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".