00:25, 2 июня 2026

Спорное имущество бывшей судьи Хахалевой дало повод для расследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главное управление МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного имущества. Оно касается собственности бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которую Генпрокуратура требует обратить в доход государства.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи, включая судью Арбитражного суда Краснодарского края Наталию Хахалеву.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей. В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее. 27 января 2025 года власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о том, что в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай Елена Хахалева была задержана. В марте она покинула Азербайджан и уехала в другую страну, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, защищавшая Хахалеву. В конце апреля адвокат Ярослав Краснощеков заявил, что Елена Хахалева проживает в Тбилиси, и следственным органам об этом известно.

Главное управление МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве и легализации преступного имущества в связи со спорными активами бывшей судьи. По версии следствия, Хахалева оформляла часть имущества, нажитого коррупционным путем, на Бекмарза Татарашвили и его мать Луизу Татарашвили, сообщил 1 июня "Коммерсант".

Прокурор Краснодара Андрей Кириенко заявил, что основанием для дела стали "данные о совершении рядом лиц мошеннических действий с земельными участками и объектами недвижимости" на улице Московской в Краснодаре. Данные об объектах и их принадлежности он не подтвердил и не конкретизировал. 

Адвокат семьи Татарашвили сообщил, что у его доверителей по этому делу провели обыски. По словам защитника, спорные объекты недвижимости были добросовестно приобретены его доверителями у семьи Хахалевых на денежные средства мужа Луизы Али Татарашвили.

Татарашвили являюся ответчиками по иску Генпррокуратуры о конфискации имущества Хахалевой. "Исковые требования Генпрокуратуры они не признают", - приводит слова адвоката ТАСС. Рассмотрение гражданского дела об обращении в доход государства активов Хахалевой и ее родственников отложено на 5 июня. 

"Кавказский узел" также писал, что Генпрокуратура Российской Федерации направила в Тверской суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества судей Четвертого кассационного суда в Краснодаре Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

