19:47, 8 апреля 2026

Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи, включая судью Арбитражного суда Краснодарского края Наталию Хахалеву.

Как писал "Кавказский узел", высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей из Краснодарского края, в числе которых дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и сестра бывшего зампредседателя того же суда Елены Хахалевой.

Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей. В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее. 27 января 2025 года власти Азербайджана сообщили Генпрокуратуре и МВД России о том, что в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай Елена Хахалева была задержана. В марте она покинула Азербайджан и уехала в другую страну, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, защищавшая Хахалеву.

Иск подан в рамках реализации федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам и касается движимого и недвижимого имущества. В числе ответчиков, помимо Елены и Наталии Хахалевых, указаны Роберт и Ольга Хахалевы. Заявление принято судом к рассмотрению, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

"Один из примеров противоправной деятельности ответчиков - оформление через судебные механизмы высоколиквидных сельхозугодий региона в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных мужу Хахалевой Роберту, а также завладение противоправным способом земельным фондом площадью более 12,5 тысяч гектаров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии суда, это позволило семье непрерывно обогащаться и преобразовывать доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предмеры роскоши и иные активы. Незаконной коммерческой деятельности Елене Хахалевой помогала ее сестра Наталия, которая, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, приняла личное участие в освобождении Роберта Хахалева от уплаты в бюджет многомиллионных налоговых и иных обязательных платежей.

Также, в период с 2014 года по 2020 год на мать Хахалевой было оформлено имущество, совокупная стоимость которого превышает 100 млн рублей.

"В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам. Судом также наложен арест на все акции, доли в уставных капиталах, денежные средства и недвижимое имущество, принадлежащее связанным с ответчиками коммерческим организациям", - сказано в сообщении.

Судебное заседание назначено на 17 апреля 2026 года.

"Кавказский узел" также писал, что имущество вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, его родственников и приближенных на сумму свыше 10 млрд рублей обращено в доход государства. Суд также освободил арестованного чиновника от должности.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

