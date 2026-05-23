Роспотребнадзор сообщил о результатах проб песка на пляжах Анапы

Территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. В норме и пробы воды, заявило управление Роспотребнадзора по Кубани.

Как писал "Кавказский узел", активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии. Федеральное управление Роспотребнадзора назвало ответ регионального управления некорректным, сообщив, что запретов на публикацию таких данных нет. Тем не менее, официальные отчеты о состоянии воды и песка не публикуются.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю прислало новый ответ на запрос депутата гордумы Анапы Олега Янцена о состоянии воды и пляжей города-курорта.Конкретные данные в нем не приведены, но ведомство обрисовало общее состояние пляжей.

"Ежемесячным мониторингом охвачены две пляжные территории, на которых завершено формирование незагрязненного слоя песка: ООО ДСОК "Жемчужина", поселок Витязево, ООО "Акватория" центральный пляж), а также пляжная территория, работа по отсыпке которой еще не проводились (ООО "Акватория - общественный пляж Джемете" - пишет ведомства в ответе, который опубликовал Telegram-канал "Анапа гражданская"

Ведомство сообщило, что на пляжах, где уж засыпан новый песок, пробы показали соответствие нормативам по содержанию нефтепродуктов сантиметров, пробы были взяты на разной глубине от 0 до 50 сантиметров.

При этом содержание нефтепродуктов в песке пляжной территории ООО “Аквватория”, общественный пляж поселка Джемете, пка не соответствует нормативам, проинформировало ведомство, добавив, что пробы воды на всех этих участках соответствуют нормам.