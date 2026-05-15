Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ведомство назвало ответ управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на просьбу предоставить данные о состоянии пляжей и воды в Анапе некорректным.

Как писал "Кавказский узел", депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии.

В связи с появлением в ряде СМИ публикаций, со ссылкой на письмо Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, о якобы имеющемся запрете на публикацию результатов исследований морской воды и песка, сообщаем, что ответ управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю некорректен, проинформировала Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия граждан.

"Запретов публиковать информацию о проводимых в Анапе мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их результатах не вводилось. Информация о ситуации в Анапе публикуется еженедельно, сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале

Отметим, что еженедельные отчеты правительственной комиссии по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе, один из которых был опубликован сегодня в Telegram-канала оперштаба Краснодарского края, не содержат данных о качестве воды и песка и соответствии их нормам.

"На космических снимках в районе крушения пятен нефтепродуктов не выявлено. С начала работ очищено около 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности собрано более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале правительства России.

