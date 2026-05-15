Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ведомство назвало ответ управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на просьбу предоставить данные о состоянии пляжей и воды в Анапе некорректным.
Как писал "Кавказский узел", депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии запрета на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы.
В связи с появлением в ряде СМИ публикаций, со ссылкой на письмо Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, о якобы имеющемся запрете на публикацию результатов исследований морской воды и песка, сообщаем, что ответ управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю некорректен, проинформировала Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия граждан.
"Запретов публиковать информацию о проводимых в Анапе мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их результатах не вводилось. Информация о ситуации в Анапе публикуется еженедельно, сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале
Отметим, что еженедельные отчеты правительственной комиссии по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе, один из которых был опубликован сегодня в Telegram-канала оперштаба Краснодарского края, не содержат данных о качестве воды и песка и соответствии их нормам.
"На космических снимках в районе крушения пятен нефтепродуктов не выявлено. С начала работ очищено около 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности собрано более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале правительства России.
Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.