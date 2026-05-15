Кавказский узел

18:06, 15 мая 2026

Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ведомство назвало  ответ управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на просьбу предоставить данные о состоянии пляжей и воды в Анапе некорректным.

Как писал "Кавказский узел", депутат гордумы Анапы Олег Янцен отправил запрос о качестве воды и песка на пляжах, но получил отказ в предоставлении данных. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю пояснило, что сведения об этом предоставляются только правительственной комиссии.

Роспотребнадзор  заявил об отсутствии запрета на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы.

В связи с появлением в ряде СМИ публикаций, со ссылкой на письмо Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, о якобы имеющемся запрете на публикацию результатов исследований морской воды и песка, сообщаем, что  ответ управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю некорректен, проинформировала Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия граждан.

"Запретов публиковать информацию о проводимых в Анапе мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и их результатах не вводилось. Информация о ситуации в Анапе публикуется еженедельно, сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале

Отметим, что еженедельные отчеты правительственной комиссии по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе, один из которых был опубликован сегодня в Telegram-канала оперштаба Краснодарского края, не содержат данных о качестве воды и песка и соответствии их нормам. 

"На космических снимках в районе крушения пятен нефтепродуктов не выявлено. С начала работ очищено около 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности собрано более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале правительства России.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше