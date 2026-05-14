20:46, 14 мая 2026

Бронирования в Туапсе стали на паузу после разливов нефти

Уборка пляжа в Туапсе. Скриншот фото администрации Краснодара от 13.05.26, https://t.me/krdru/52036

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спрос на путевки в Туапсинский район остановился после разливов нефти, часть туристов отказалась от ранее забронированных путевок. В тоже время Анапа, где уже открыты первые пляжи, показывает рост бронирований.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.  Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Если ситуация с разливом нефти в Туапсе не  улучшится в течение месяца, туристы аннулируют путевки и поедут в Анапу, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России  и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

"Туапсинский район — не очень многочисленное и не очень важное направление. Его доля в общем потоке пляжных туристов Краснодарского края составляет 4–5%. Даже если Туапсе вообще никого не примет, край потеряет эти 4–5% загрузки. Растущая Анапа вытянет эту грустную историю. Туапсе пока на паузе, Анапа — в росте", - приводит его слова "Турбизнес".

Засыпка пляжа в Анапе песком. Стоп-кадр видео мэрии Анапы от 30.04.26, https://t.me/anapaofficial/36992.
20:09 30.04.2026
Три пляжа в Анапе получили разрешение открыться в курортном сезоне
Тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком, получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне.

Анапа практически закончила ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, который произошел в декабре 2024 года, считает он. "На волне ожиданий открытия пляжей турпоток растет достаточно неплохо — Анапа добавляет год к году примерно 30–40%. Однако это не позволит восстановить поток до уровня благополучного 2024 года: он будет хуже, чем в 2024-м, но на 30–40% лучше, чем в провальном 2025-м. У всех — туристов, отельеров, туроператоров — от Анапы радостные ожидания. Это очень важное направление черноморского туризма.  Цены в Анапе пока выросли незначительно — на 2–3%. Сейчас это самый дешевый курорт на Черном море, цены антикризисные, демпинговые. Но если пляжи официально откроются в ближайшие недели, цена вырастет примерно на 10%, до уровня соседей — Геленджика и Крыма. Такого антикризисного предложения больше не будет", - подчеркнул Ромашкин.

Эксперт Российского союза туроператоров, директор по продукту туроператора «Мультитур» Евгения Кизей считает, что  первая острая реакция туристов на сообщения о разливе мазута в Туапсе сменилась более взвешенным отношением к ситуации.

«Поток аннуляций заметно снизился. Все, кто хотел отказаться от отдыха, могли это сделать без штрафов, многие переориентировались на другие направления – чаще всего это были Абхазия, Анапа, Подмосковье. Все остальное уже сейчас довольно дорого, в том числе Крым, где уже закончились бюджетные места. Многие туристы готовы ждать, понимая, что по тем же деньгам они вряд ли сейчас могут что-то приобрести, так как покупали отдых в рамках раннего бронирования или по акциям, приводятся ее слова на сайте союза.

По данным платформы для отельеров Travelline, прирост бронирований по Туапсе на летние месяцы на начало апреля 2026 года достигал 25% по сравнению с прошлым годом. На начало мая Туапсе показал спад спроса на 43%.Бронирования курортных поселков в Туапсинском районе, например, Джубги снизилась на 17%, Лермонтово – на 54%, Новомихайловского – на 35%, пишет "Интерфакс".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Показать больше