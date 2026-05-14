Волонтеры находят отравленных дельфинов в районах Туапсе и Кубани

Четыре дельфина с симптомами отравления нефтепродуктами обнаружены за четыре дня в Туапсинском и Анапском районах. Китообразные покрыты нефтяной пленкой и страдают от сильной интоксикации, сообщили волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры. На базе отдыха "Морская" в Шепси работает пункт помощи животным "Право на жизнь", куда доставляют пострадавших животных и птиц. 8 мая сотрудники научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" обратились к жителям Туапсинского района, чтобы оказать помощь истощенному и больному дельфину у скалы Киселева.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Волонтеры центра спасения дельфинов “Дельфа” за четыре дня оказали помощь четырем дельфинам, найденным в Туапсинском и Анапском районах Краснодарского края с признаками отравления нефтепродуктами. Еще как минимум два дельфина с такими же симптомами, несмотря на усилия сотрудников центра, умерли.

По словам специалистов, китообразные страдают от сильной интоксикации, а их анализы крови и результаты УЗИ демонстрируют поражение органов желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Животные испытывают судороги и сильную боль, истощение и обезвоживание. У них можно заметить потерю координации и учащенное поверхностное дыхание.

“Китообразные Черного моря - высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф. Сейчас очень сложное время для моря, дельфинов и всех нас”, – говорится в сообщении Telegram-канала Delfacenter от 13 мая.

Представители центра отметили, что также в последние дни жители побережья несколько раз сообщали о живых ослабленных дельфинах, которых позже не удалось найти.

11 мая в Анапе была обнаружена белобочка с признаками отравления нефтепродуктов. “Ее показатели указывают также и на поражение почек, что еще более осложняет терапию. На некоторых участках ее тела были следы мазута”, – подчеркивают волонтеры.

Белобочка, которую 8 мая обнаружили под скалой Киселева, имела поверхностные раны от камней, в них попал мазут, что привело к абсцессу. Волонтеры смогли переместить животное в более чистое место, обработать раны и оказать первую ветеринарную помощь, после чего “белобочка неожиданно активизировалась и ушла в море”, – говорится в публикации.

Животные, найденные на Большом Утрише и в Небуге, получали ветеринарную помощь в воде в течение двух дней, но не выжили. “Снова мазут на берегу, его сгустки и пленка в воде. Состояние было тяжелым, стремительно ухудшалось, дельфин умер на руках спасателей”, – описывают волонтеры случай в Небуге.

На опубликованных снимках с пострадавшими животными и работой помогающих им волонтеров видны сгустки нефтепродуктов, плавающие в воде, а также их пятна на телах дельфинов.

“Сердце от боли разрывается когда видишь мертвых дельфинов”, – заметила под публикацией центра пользователь Telegram Виктория Е-К. “Боже, какой же ужас…”, – отреагировала на пост Екатерина Гарина. “Спасибо за столь самоотверженный труд и помощь тем, кто по вине человека находится в печальных и удручающих состояниях”, – написала Елизавета.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера.

