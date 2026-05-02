Кавказский узел

16:04, 2 мая 2026

57 жителей Туапсе остаются в гостиницах после атак БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть жителей ближайших к НПЗ в Туапсе домов остается в гостиницах. Власти отчитались о тушении пожара в морпорту и пообещали оказать жильцам поврежденных квартир помощь с ремонтом или приобретением жилья.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Власти сегодня утром отчитались, что  открытое горение ликвидировано.

В гостиницах города остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

В 12.53 он сообщил, что пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован.

Глава города также отчитался о помощи семьям людей, жилье который пострадало при атаках.

"С понедельника начнется поадресный обход пострадавших помещений. По результатам экспертизы будут выдаваться сертификаты на проведение ремонтов или приобретение жилья. Пока будут идти эти процессы, поселим людей во временное жилье с учётом числа проживающих. Также  поможем в расчистке и вывозе мусора из помещений, которые пострадали", - заявил он.

Жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей. "Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем он назвал фейком информацию об эвакуации города, которая распространяется в Telegram-каналах. 

"Обстановка в городе спокойная. Как я писал ранее, пожар на терминале потушен, работы по ликвидации последствий ЧС идут в штатном режиме", - отметил глава муниципалитета.

Отметим, что на опубликованном им скриншоте стоит завтрашняя дата - 3 мая 2026 года.

Уборка улиц, пострадавших после пожара в Туапсе. 1 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15885Экологи указали на риски для жителей Туапсе из-за горения нефтепродуктов

Напомним, пожар, начавшийся 1 мая, стал четвертым в Туапсе за две недели. 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, 20 апреля - на нефтяном терминале в порту. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе в течение месяца привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
