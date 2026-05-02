Пользователи соцсети сочли недостаточным участие властей в уборке пляжей туапсинских поселков

Волонтерам приходится в отсутствие помощи властей самостоятельно справляться с уборкой последствий разлива нефтепродуктов на пляжах, удаленных от центра Туапсе, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры, которые убирают пляжные территории на удалении от центра города, заявили, что им не хватает рук, как и помощи властей. Волонтеры, собирающие нефть с побережья Туапсе и окрестностей, показали в соцсетях кадры своей работы и заявили об отсутствии помощи от властей. Жидкие нефтепродукты уходят под гальку и собирать их сложнее, чем густой мазут в Анапе, отметил участник работ.

Видео с пляжа поселка Тюменский, где волонтеры занимаются очисткой пляжа, опубликовал сегодня Telegram-канал "Мой Туапсе". "Волонтеры вручную грузят замазученные камни в мешки. Море визуально чистое, прозрачное. Загрязнен берег. Работают человек 40, может, больше. Они приехали отовсюду, есть даже девушка с Камчатки", - говорится в описании к видео, на котором волонтеры, зачастую девушки, пытаются очистить камни на берегу.

"Волонтёры спасают сезон, для гостиниц. Волонтёры спасают животных, экологию и т.д. А где работа и финансирование спасаемых?" - спросил Sergio.

"А где матпомощь и спецтехника, снаряжение и горячая еда ? Все легло на обычных людей", - отметил Clovis Clovis.

"Меньше всего волонтеры думают о сезоне или чьих-то гостиницах", - возразила Ксения.

"Это местные ребята. И сами себе все покупают для работы - костюмы, сапоги, еду, лопаты", - написала yana45.13.

"А власти города Туапсе почему не помогут?" - поинтересовался laptev272.

"Проблема, эти большие камни, мелкие убирай и все, а булыжники не сдвинуть, - отметила elena_photo_tyapse.

Часть пользователей указала, что некоторые загрязненные пляжи остаются без уборки

"За поворотом Дикого пляжа и на Кадоше никого не нашлось, чтоб убирали", - прокомментировал пользователь ol.fedos.

Эколог, директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов призвал власти "обратить внимание на локальный выброс в районе станции Весна", где, по его данным, большое пятно нефтепродуктов.

Пожар в результате удара БПЛА стал четвертым в Туапсе с 16 апреля Пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников на Туапсе стал уже четвертым за последние две недели. Предыдущий произошел 28 апреля, - тогда из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен. В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. Во время этого пожара в городе прошел "нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Напомним, жительница Туапсе Евгения уехала 28 апреля из города, так как считает, что обстановка в нем опасна для здоровья детей.

"Мою квартиру уничтожило после атаки БПЛА 25 ноября прошлого года, я переехала в другой район, более спокойный, но после последней атаки я решила уехать подальше. Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счёт. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".