Глава Туапсе заявил о готовности города принять туристов в курортный сезон

Пляж от нефтепродуктов, по словам главы Туапсе Сергея Бойко, будет очищен к 1 июня, город готов принять туристов в курортный сезон. Также он заявил, что нет какого-то аномального роста числа обращений в больницы среди местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры, которые убирают пляжные территории на удалении от центра города, заявили, что им не хватает рук, как и помощи властей. Волонтеры, собирающие нефть с побережья Туапсе и окрестностей, показали в соцсетях кадры своей работы и заявили об отсутствии помощи от властей. Жидкие нефтепродукты уходят под гальку и собирать их сложнее, чем густой мазут в Анапе, отметил участник работ.

Глава Туапсе Сергей Бойко 2 мая заявил, что город готов принять туристов в курортный сезон, пляж будет очищен от нефтепродуктов к 1 июня, пишет ТАСС.

По его словам, у города длинная береговая линия, и то, "что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи". По его словам, к 1 июня пляж приведут в порядок, "и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться".

Также Бойко рассказал, что власти отслеживают состояние здоровья жителей города по обращениям в скорую помощь и больницы. По его словам, нет какого-то аномального всплеска, "сверхобращений", особенно с острыми респираторными заболеваниями или жалобами на дыхание.

Ранее он сообщал, что ликвидация последствий разлива нефтепродуктов продолжается, работы ведутся на трех участках.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников на Туапсе стал уже четвертым за последние две недели. Предыдущий произошел 28 апреля, - тогда из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Утром 30 апреля власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен. В ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. Во время этого пожара в городе прошел "нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи. В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители. Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".