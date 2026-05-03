16 дворов затоплено после ливней в Белореченском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Белореченске, поселках Южный и Восточный затоплены после обильных осадков 16 дворов.

Как писал "Кавказский узел", в Южненском сельском поселении Белореченском районе 24 апреля был введен режим локальной чрезвычайной ситуации из-за подтопления не менее 40 придомовых территорий. К 26 апреля число затопленных придомовых территорий превысило 230, вода также зашла в 48 частных домов и многоэтажку.

Из-за обильных осадков в трех населенных пунктах Белореченского района произошло затопление придомовых территорий, сообщает 2 мая оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, в Белореченске подтоплены 14 дворов, также по одному двору затоплено в поселках Южной и Восточном. В районе работают четыре оценочные комиссии, которые обследуют подтопленные территории.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Белореченске прогнозируется умеренный дождь, а в ночь на 4 мая - слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.