16 дворов затоплено после ливней в Белореченском районе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Белореченске, поселках Южный и Восточный затоплены после обильных осадков 16 дворов.
Как писал "Кавказский узел", в Южненском сельском поселении Белореченском районе 24 апреля был введен режим локальной чрезвычайной ситуации из-за подтопления не менее 40 придомовых территорий. К 26 апреля число затопленных придомовых территорий превысило 230, вода также зашла в 48 частных домов и многоэтажку.
Из-за обильных осадков в трех населенных пунктах Белореченского района произошло затопление придомовых территорий, сообщает 2 мая оперативный штаб Краснодарского края.
По его данным, в Белореченске подтоплены 14 дворов, также по одному двору затоплено в поселках Южной и Восточном. В районе работают четыре оценочные комиссии, которые обследуют подтопленные территории.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Белореченске прогнозируется умеренный дождь, а в ночь на 4 мая - слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.