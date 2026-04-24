Режим ЧС введен в Белореченском районе Кубани из-за подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в Южненском сельском поселении Белореченского района Краснодарского края из-за ливневых дождей и подъема уровня воды. Подтоплены не менее 40 придомовых территорий.

Как писал "Кавказский узел", из-за разлива реки Убин в хуторе Бончковском были подтоплены садовые товарищества "Урожай" и "Коммунпроект", уровень воды поднялся не менее чем на пять сантиметров на 40 придомовых территориях и в двух домах.

В связи с подъемом уровня воды и подтоплением территории 24 апреля в Южненском сельском поселении введен режим локальной чрезвычайной ситуации, сообщил сегодня глава Белореченского района Сергей Сидоренко в Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, по улице Центральная, 28 в поселке развернут пункт временного размещения для людей, чье жилье оказалось в зоне подтопления. Объезд территории показал, что вода подошла к большому количеству домовладений, река Чибрик вышла из берегов.

Глава района попросил жителей поселка Южный оставаться в своих домах, пока осуществляется подворовой обход. "Сформированы мониторинговые группы. Дополнительно привлечены шесть нарядов полиции для охраны общественного порядка и имущества граждан", - добавил Сидоренко.

Ранее Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Белореченском районе из-за ливневых дождей произошло подтопление 40 придомовых территорий.Также в Горячем Ключе на территориях вдоль берега реки Псекупс были включены сирены оповещения в связи с подъемом уровня воды до опасной отметки. В Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском и Северском районах также был зафиксирован рост уровня воды в реках.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и завтра в Белореченске облачно, умеренный и слабый дождь, который прекратится 26 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Херота, власти Сочи предупредили о возможных подтоплениях и сходе оползней.