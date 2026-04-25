Активисты Краснодара заявили о сборе почти 500 подписей под обращением к патриарху Кириллу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За два дня активисты, по их словам, собрали почти 500 подписей под обращением к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть решение о строительстве храма на Рождественской набережной. Они сообщили о попытках воспрепятствовать сбору подписей со стороны полиции.

Как писал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Последний пикет против строительства храма прошел 10 апреля. 23 апреля активисты объявили сбор подписей под обращением к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой пересмотреть решение о строительстве храма.

Ранее общественное обсуждение планов строительства храма продолжалось неделю, но далеко не все желающие смогли поучаствовать в нем. Горожане раздавали листовки, проводили пикеты, но мнение противников строительства не было учтено. Активисты подали в администрацию заявку на митинг против застройки зеленой зоны, однако им разрешили митинговать лишь в сквере Кленовый, который находится в 10 километрах от микрорайона.

Активистам из краснодарского микрорайона Юбилейный за два дня удалось собрать почти 500 подписей под обращением к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с протестом против постройки нового храма на Рождественской набережной, при этом сбор подписей ежедневно осуществлялся лишь по два часа, рассказали 24 апреля корреспонденту «Кавказского узла» активисты, говорившие на условиях анонимности.

Они отметили, что сбор подписей столкнулся с препятствиями со стороны полиции. «Почти всем активистам вручили предостережения. Минимум двоих опросили полицейские во время сбора подписей. Ну и плюс от других активистов получали заверения, что подписи собирать не будут и подписывать тоже», - отметили они.

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей под требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.