Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Краснодара утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм, против которого протестовали жители.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину. По данным депутата гордумы Александра Сафронова, в акции приняли участие более 1000 человек. Вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента. 17 декабря 2025 года Сафронова вызвали в полицию из-за видеообращения к Путину. Сафронов сообщил, что донос на него написал один из краснодарских чиновников.

Жители Юбилейного микрорайона борются за сохранение зеленой зоны отдыха на Рождественской набережной, где планируется возвести храм – уже третий по счету в микрорайоне. 30 ноября 2025 года сотни жителей микрорайона записали видеообращение к губернатору Вениамину Кондратьеву. Однако Кондратьев заявил, что решение о строительстве уже принято, и сослался на просьбы участников боевых действий на Украине.

Глава администрации Краснодара утвердил застройку зеленой зоны на набережной в Юбилейном микрорайоне – в соответствии с принятыми документами планировки территории, там появится храм, следует из постановления Евгения Наумова "Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проекта планировки территории), расположенной между улицей Рождественской Набережной и правым берегом реки Кубани в Западном внутригородском округе города Краснодара", которое опубликовано на сайте мэрии.

"Документацией по планировке территории предусматривается выделение элементов планировочной структуры, размещение объекта капитального строительства храмового комплекса в честь Собора Пресвятой Богородицы, размещение объектов местного значения (пешеходная улица и площади, велосипедная дорожка), а также озеленение и благоустройство территории, образование земельных участков", - говорится в документе.

В постановлении упоминается, что были проведены общественные обсуждения проекта планировки территории.

Администрацией Краснодара были проведены общественные обсуждения по строительству храма. В них приняли участие около двух тысяч человек, девяносто процентов высказались против строительства храма на набережной, но администрация города не учла полторы тысячи возражений", - написала в своем Telegram-канале активистка Яна Антонова.

Напомним, несмотря на многочисленные протесты, власти Краснодара отклонили все возражения жителей Юбилейного против застройки набережной, но учли позицию сторонников строительства храма. Горожане уверены, что лишь внимание федеральных властей поможет не допустить застройки зеленой зоны отдыха. Они совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей с требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где, согласно новому генплану города, планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. Однако в ноябре депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам жителей.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.