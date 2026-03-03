Витишко раскритиковал отсыпку чистого песка на участок пляжа в Витязево

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Витязево на километровом участке пляжа продолжаются работы по отсыпке чистого песка, по итогам которых будут приняты решения по другим участкам зоны ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны.

Оперативный штаб Краснодарского края 2 марта отчитался о работах по отсыпке чистого песка на экспериментальный километровый участок пляжа в Витязево, по итогам которых будет принято решение по другим территориям в зоне ЧС.

По словам старшего научного сотрудника Института океанологи имени Ширшова Российской академии наук Вячеслава Крыленко, песок, который отсыпают на пляж, "родственный тому, что лежит на пляжах Анапы", но в нем нет морской ракушки. "Это минус. Но море со временем восполнит этот недостаток", - отметил он.

Также Крыленко добавил, что много в работах по отсыпке пляжа решается на ходу. "Создадим мониторинговую группу, которая будет следить непрерывно. Если что-то пойдет не так - скорректируем технологию, добавим водотоки, чтобы вода уходила правильно", - резюмировал ученый.

Эколог Евгений Витишко заявил 2 марта, что открывать пляжи в Анапе рано. Он отметил, что по волонтерам в районе Бугазской косы видно, что мазут еще есть, но теперь добавилось и "неучтенное пальмовое масло, парафины, которые растеклись вдоль побережья".

Волонтеры штаба "Дельфины" сообщили 21 февраля, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла. За два дня в конце февраля они собрали 380 мешков масла.

Решение засыпать берег в районе Витязево песком он назвал "профанацией", Витишко считает, что это не решает проблему, а скрывает ее.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".