Вступили в силу ограничения на выступления уличных музыкантов в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 1 марта уличным музыкантам в Краснодаре разрешено выступать только в определенные часы и в определенных локациях, а также с произведениями, которые не противоречат нормам морали и нравственности. В противном случае им грозят штрафы.

Как писал "Кавказский узел", администрация Краснодара в конце прошлого года приняла порядок проведения уличных выступлений, согласно которому музыкантам потребуется за 20 дней подать заявку в мэрию, указав репертуар, который планируется исполнять.

1 марта в Краснодаре вступили в силу изменения в расписание уличных выступлений. Теперь им можно играть лишь в два временных промежутка - с 10.00 до 13.00 мск и с 15.00 до 21.00 мск, пишет "Коммерсант".

Власти утвердили список разрешенных локаций для выступлений, их 27. Музыкантам запрещено исполнять произведения, противоречащие общественной морали и нравственности, в частности, содержащие политические призывы, агитацию, ненормативную лексику, призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков и алкоголя.

За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность в виде штрафов в три тысячи рублей для граждан, 20 тысяч рублей - для предпринимателей, 30 тысяч рублей - для юридических лиц.