Три участника акций на Руставели арестованы в 457-й день протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси назначил административные аресты еще трем участникам протестов, которых полиция обвинила в блокировке тротуара. Акции на проспекте Руставели предшествовал пикет с требованием освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля, в 456-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выразили надежду, что санкции против провластных грузинских медиа продолжатся.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента, несмотря на сильный дождь со снегом. На одном из плакатов протестующих появилось ироничное предположение, что осадки - "это слезы "Имеди", попавшей под британские санкции провластной телекомпании. Сегодня 357-й день непрерывных протестов, отмечает Publika.

Собранию на Руставели сегодня днем предшествовала молчаливая акция "Свободу узникам совести". Акция проводится еженедельно у разных станций метро в Тбилиси, сегодня она проходила у станции "Государственный университет", отмечает Tbilisi life.

Участники пикета держали плакаты: "Свободу узникам совести", "Причина твоей бедности - коррупция", "Пенсия +20 лари, зарплата парламентария 7000 лари", "Каждый четвертый ребенок голодает", "Суббота - день марша", "Грузия пустеет, молодежь уезжает", следует из публикации фотографа Mo Se.

Тбилисский городской суд сегодня приговорил еще троих участников мирных протестов к административным арестам. Учитель Давид Адуашвили получил четыре дня ареста, студентка Нене Габлая и активистка Мария Сванишвили - по трое суток ареста, передает Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".