Участники протестов в Тбилиси приурочили шествие к 105-летию боев с Красной армией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 455-й день непрерывных протестов провели марш, приуроченный к 105-летию советской оккупации. Силовики запретили им полностью занять дорогу, сославшись на отсутствие разрешения.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля, в 454-й день непрерывного протеста, сторонники евроинтеграции Грузии провели марш солидарности с Украиной. Акция началась у посольства Украины, конечной точкой шествия стало традиционное место протеста у парламента.

Традиционному вечернему собранию сторонников евроинтеграции Грузии у здания парламента сегодня предшествовало шествие, приуроченное ко дню советской оккупации. К маршу присоединилась и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает телекомпания Pirveli.

"Прежде всего, я хотела бы сказать, что этот день - не день протестующих, это день всей Грузии и всех её граждан. Нельзя быть грузином и не отмечать этот день как великую трагедию этой страны", - заявила Зурабишвили.

Пятый президент также заявила, что не понимает действий полицейских и призвала их присоединиться к маршу.

"Неважно, кто кого поддерживает, 25 февраля - день захвата Тбилиси, кто не присутствует сегодня здесь, тот это поддерживает. Что это значит? Я действительно не понимаю, объясните мне кто-нибудь. Мне стыдно за этих полицейских", - сказала она.

С 2010 года 25 февраля отмечается в Грузии как День советской оккупации. В этот день приспускаются государственные флаги, а жители отдают дань памяти юнкерам, погибшим в 1921 году в боях с Красной армией на подступах к Тбилиси. Вторжение частей 11-й Красной армии в Грузию произошло в феврале 1921 года. Сопротивление грузинской армии, добровольческих отрядов и юнкеров было подавлено. 21 апреля 1921 года в Грузии была сформирована советская власть, подписан Декрет о создании Народных комиссариатов Грузинской Советской Социалистической Республики. В течение почти трех лет до этого на территории страны действовала Грузинская Демократическая Республика, провозглашенная 26 мая 1918 года.

Во время шествия между участниками марша и полицией произошла словесная перепалка. Полиция не позволила возглавить шествие пикапу с динамиком. Затем сотрудники полиции призвали участников акции двигаться "в одной полосе" дороги, сообщает Tbilisi_life.

По информации демонстрантов, в соответствии с внесёнными в закон изменениями, они подали уведомление о проведении шествия в установленный срок. Однако представитель патрульной полиции Гога Меманишвили заявил, что "у них нет разрешения на проведение акции и шествия".

У здания парламента Грузии участники марша зажгли свечи и возложили цветы к мемориальной табличке героям, погибшим в 1921 году при защите Тбилиси. Звучали слова: "Мы не смиримся с оккупацией!".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".