Историки в Тбилиси посетовали на невнимание властей к памяти о боях с советской армией

24 февраля 2020, 04:43

Памяти о боях между грузинскими войсками и частями 11-й Красной армии в феврале 1921 года в Грузии уделяется слишком мало внимания, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские историки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 2010 года 25 февраля отмечается в Грузии как День советской оккупации. В этот день приспускаются государственные флаги, а жители отдают дань памяти юнкерам, погибшим в 1921 году в боях с Красной армией на подступах к Тбилиси. В 2019 году президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе возложили в селе Табахмела на подъезде к Тбилиси траурные венки к мемориалу юнкерам.



Вторжение частей 11-й Красной армии в Грузию произошло в феврале 1921 года. Cопротивление грузинской армии, добровольческих отрядов и юнкеров было подавлено. 21 апреля 1921 года в Грузии была сформирована советская власть, подписан Декрет о создании Народных комиссариатов Грузинской Советской Социалистической Республики. В течение почти трех лет до этого на территории страны действовала Грузинская Демократическая Республика, провозглашенная 26 мая 1918 года. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отмечали, что в контексте российско-грузинских отношений можно говорить о том, что независимость Грузии остается под угрозой.

23 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария и спикер парламента Арчил Талаквадзе, а также депутаты и члены правительства почтили память тех, кто пал в боях с Красной армией в 1921 году. Мероприятие прошло во дворе бывшего здания парламента Грузии, где был установлен траурный венок.

Опрошенные в 2019 году грузинские историки отметили, что взятие Тбилиси частями Красной Армии в 1921 году - важный элемент исторической памяти для грузинского народа, но представления о масштабах сопротивления советскому наступлению в массовом сознании искажены.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что борьба за независимость страны не прекращалась до 1991 года.

«Сегодня, спустя 99 лет, мы отдаем дань памяти тем молодым грузинам, которые бескорыстно и абсолютно осмысленно пожертвовали своей жизнью ради свободы и независимости страны. Несмотря на то, что 25 февраля Красная Армия все же смогла осуществить окончательную оккупацию Грузию, эта борьба не прекращалась ни на одну минуту. Когда мы говорим о памяти молодых юнкеров, мы должны помнить всех тех, кто каждый год, вплоть до восстановления независимости Грузии в 1991 году, жертвовал своей жизнью в борьбе, основу которой заложили юнкера», - цитирует его слова "Грузия-онлайн".

На мероприятии Зурабишвили также напомнила об акции оппозиции на заседании парламента, обвинив депутатов в осквернении памяти юнкеров.

18 февраля депутаты от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария и Ирма Надирашвили гимном Советского Союза прервали ежегодный доклад спикера парламента Арчила Талаквадзе. Оппозиционно настроенные депутаты сочли, что такой фон будет наиболее уместен для ситуации в парламенте, сообщили «Новости Грузии».

«Это было оскорбление (юнкеров). Это непозволительно… мы должны быть едиными, если хотим победы», — приводит слова Зурабишвили телеканал "Рустави-2", эфир которого посмотрел корреспондент «Кавказского узла».

Политолог Гела Васадзе считает, что эти слова Зурабишвили - "мнение не президента… а частного лица". "Нет никакой связи между исполнением советского гимна и памятью юнкеров", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Зурабишвили, обратив внимание не этот инцидент, продемонстрировала слабость позиции правящей партии, считает политолог Ника Читадзе. "Они уже не брезгуют цепляться к мелочам", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». он указал, что сама «Грузинская мечта» "использует советские методы работы - они назначают наиболее преданных людей на руководящие должности, не обращая внимание на их квалификацию… решения принимаются келейно".

По мнению руководителя Музея грузинской литературы Лаши Бакрадзе, в стране слишком мало внимания уделяется изучению и памяти о войне 1921 года.

«К сожалению, ни в школах, ни в институтах не проводятся специализированные мероприятия, у людей в этот день нет ощущения, что 99 лет назад произошла страшная война, в результате которой Грузия потеряла свою независимость», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

С ним солидарен историк, представитель неправительственной организации "Совлаб" Ираклий Хвадагиани. При этом он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что все же нельзя считать 23 февраля "днем оккупации", так как в этот день еще шли бои за взятие Тбилиси.

Лаша Бакрадзе назвал неверным мнение, что основная масса грузинского народа не сопротивлялась вторжению Красной армии. «На самом деле ей сопротивлялись на всех направлениях. Особо кровавыми были сопротивления в Кахетии, через которую двигались войска с юга, и в Хевсуретии, куда вошли войска с севера», - заявил он.

Он также отметил, что даже после взятия Тбилиси правительство Грузинской демократической республики оставалось в Батуми.

Ираклий Хвадагиани также назвал неверным представление о добровольном присоединении Грузии. «Наступление шло по четырем направлениям. После потери Тбилиси сопротивление оказывала Западная Грузия», - сказал он.

При этом он отметил, что до сих пор не установлено точное количество жертв той войны. «В 1922-1923 годах в документах фигурировала цифра в 700 человек. Однако это были потери только среди военных при обороне Тбилиси. А ведь были и другие потери – и в Кахетии, и в Хевсуретии, и при продвижении красных войск из Абхазии», - отметил он. Также он назвал неизвестными потери в боях в Западной Грузии и число расстрелянных дезертиров при пересечении грузинской армией Сурамского перевала.

«Тогда армия была деморализована, многие разбегались. На Сурамском перевале было принято решение о создании военно-полевых судов, которым было дано право выносить смертные приговоры. И эта мера возымела действие – дезертирство прекратилось», - рассказал Хвадагиани.

При этом он посетовал, что многие документы, в которых имеются данные о потерях, находятся в военных архивах России и закрыты для изучения.

Напомним, что опрошенные ранее российские историки назвали советский период важным для Грузии, следовательно все попытки полностью отринуть его обречены на неудачу. Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Михаил Волхонский не согласен с термином "советская оккупация". "Надо отметить, что в советском руководстве Грузии были в основном сами грузины. Фактически речь шла о конфликте между не очень представительной частью грузинского истеблишмента, каким было меньшевистское правительство, и большевистской грузинской общественностью", - отметил он.

Исследователь социал-демократического движения Павел Кудюкин, напротив, считает справедливой оценку событий 1921 года как оккупации. "Без прямого вторжения Красной армии в Грузию путч, который подняли грузинские большевики, не имел шанса на успех, и, собственно, он был поводом для внешнего вмешательства. Говорить о том, что меньшевики потеряли поддержку, можно только после антисоветского восстания 1924 года, которое было жестоко подавлено", - сказал он.